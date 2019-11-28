Министр образования Крыма ушла в отставку

Министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова ушла в отставку. Об этом говорится в указе главы РК, опубликованном на официальном портале правительства республики.

В документе уточняете, что Гончарова покинула свой пост по собственному желанию.

Она руководила министерством с конца 2012 года. Чиновница не стала принимать участие в объявленном главой Крыма Сергеем Аксеновым кадровом конкурсе "Твое правительство", по результатам которого в конце года будут выбраны новые министры. Среди девяти претендентов на этот пост больше всего баллов набрала директор Симферопольской академической гимназии Валентина Лаврик. Ей, как и другим кандидатам, предстоит пройти собеседование с главой Крыма.