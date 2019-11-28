В Астрахани в везенных из Турции мандаринах нашли личинки мух

Инспекторы Россельхознадзора при досмотре "новогоднего" груза, прибывшего в Астрахань из Турции, обнаружили живые личинки средиземноморской плодовой мухи.

Всего в вагонах-холодильниках приехало 319 тонн зараженных продуктов - мандаринов, апельсинов и лимонов. Они поступили на склад временного хранения железнодорожной станции "Кутум".

- Видовую принадлежность вредителя подтвердили результаты энтомологической экспертизы, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Ведомство запретило выпуск со склада зараженной продукции, предложив собственнику вернуть или уничтожить груз.

В Россельхознадзоре отметили, что средиземноморская плодовая муха может повреждать более 70 видов фруктов и овощей. Личинки вызывают развитие плесени и гниения.