В Геленджике прооперировали народного артиста РФ Георгия Штиля

В медицинском центре Геленджика 87-летнему народному артисту России Георгию Штилю провели операцию на сердце.

Как сообщили в пресс-службе ГК "СОГАЗ Медицина", Георгию Антоновичу установили электрокардиостимулятор, хирургическое вмешательство было плановым.

По словам заведующего отделением интервенционной аритмологии и лечащего врача артиста Максима Диденко, у Штиля была диагностирована ярко выраженная брадикардия, из-за которой он плохо себя чувствовал - жаловался на частые головокружения и общую слабость.

Врачи Геленджика заменили артисту "уставший" стимулятор сердца, с которым артист жил несколько лет. Операция прошла успешно и уже на следующий день он вернулся к активной жизни.

Справка "РГ"

Георгий Штиль больше полувека служит в БДТ имени Товстоногова, за это время он сыграл свыше пятидесяти ролей. Кинозрителям известен в том числе по сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".