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28.11.2019 16:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме сравнили киевские сценарии реинтеграции Донбасса с тендером

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек сравнил озвученные официальным Киевом возможные сценарии реинтеграции Донбасса с конкурсом, победители которого получат деньги и славу.

Фото: iStock
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Так депутат прокомментировал RT заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о существующих пяти сценариях относительно будущего Донбасса.

- Думаю, эти заявления - некий тендер на лучшего исполнителя проекта по "возвращению Крыма" и "капитуляции" Донбасса, - сказал Руслан Бальбек.

По его мнению, за этими проектами стоит соревнование за серьезные финансовые ресурсы, которые государство выделит на проект реинтгеграции ДНР и ЛНР в Украину. Победитель этого "конкурса" получит деньги, славу и внимание СМИ, отметил Бальбек.

Ранее Данилов заявил, что существует сразу пять сценариев, согласно которым Украина вернет себе народный республики на востоке страны. Раскрыть подробности секретарь Совнацбеза отказался сказав лишь, что "работа идет" и традиционно заверив в возвращении не только Донбасса, но и Крыма.

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