В Керчи няня украла у семьи драгоценности на 700 тысяч рублей

В Керчи 47-летняя местная жительница, работавшая в течение года няней в одной из семей города, обокрала своих нанимателей на сумму, превышающую 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По данным полиции, женщина, присматривавшая за ребенком, увидела, где хозяйка дом хранит свои ювелирные украшения. Оставаясь с ребенком в квартире, она стала по частям выносить драгоценности.

На протяжении некоторого времени няня сдавали украденное в ломбарды Керчи тратя деньги на свои нужды. Когда ее причастность к краже была установлена, ущерб семье превысил 700 тысяч рублей.

Уличенная в преступлении женщина признала свою вину и написала явку с повинной. Часть ценностей изъята из ломбарда.

Злоумышленнице грозит лишение свободы сроком до шести лет.