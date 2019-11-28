В Ростове задерживаются десять авиарейсов

Сложные метеорологические условия стали причиной задержки нескольких рейсов из аэропорта Платов в Ростове-на-Дону, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиаузла.

Пять самолетов опаздывают на прилет, они же задерживаются и на вылет в обратные рейсы.

Воздушное судно, направлявшееся в Ростов из Шереметьева, направили на запасной аэропорт в Краснодар. Через некоторое время самолет снова направился в Платов, однако погодные условия опять не позволили ему приземлиться. Пилоты были вынуждены вернуться на Кубань.

На электронном табло Платова значится ориентировочное время обратного вылета в Москву - 22:50.

В районе ростовского аэропорта стоит сильный туман.