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28.11.2019 13:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове осудили застройщика за обман дольщиков на 80 млн рублей

Текст: Лариса Ионова

В Ростове-на-Дону вынесен приговор застройщику жилого поселка "Приазовье".

На Дону застройщиков обвинили в обмане дольщиков на 640 млн рублей

Руководитель строительной фирмы уличен в мошенничестве со средствами дольщиков. Он начал строительство жилого поселка "Приазовье" в хуторе Новоалександровка. Более 60 человек отдали ему свои деньги и стали ждать новые дома.

Однако недобросовестный строитель ничего так и не возвел, а собранные 80 миллионов рублей потратил на свои нужды.

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Деньги пострадавшие должны истребовать через суд.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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