В Ростове осудили застройщика за обман дольщиков на 80 млн рублей

В Ростове-на-Дону вынесен приговор застройщику жилого поселка "Приазовье".
Руководитель строительной фирмы уличен в мошенничестве со средствами дольщиков. Он начал строительство жилого поселка "Приазовье" в хуторе Новоалександровка. Более 60 человек отдали ему свои деньги и стали ждать новые дома.
Однако недобросовестный строитель ничего так и не возвел, а собранные 80 миллионов рублей потратил на свои нужды.
Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Деньги пострадавшие должны истребовать через суд.