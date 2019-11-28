В Ростове осудили застройщика за обман дольщиков на 80 млн рублей

В Ростове-на-Дону вынесен приговор застройщику жилого поселка "Приазовье".

Руководитель строительной фирмы уличен в мошенничестве со средствами дольщиков. Он начал строительство жилого поселка "Приазовье" в хуторе Новоалександровка. Более 60 человек отдали ему свои деньги и стали ждать новые дома.

Однако недобросовестный строитель ничего так и не возвел, а собранные 80 миллионов рублей потратил на свои нужды.

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Деньги пострадавшие должны истребовать через суд.