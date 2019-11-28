В Ростовской области школьный автобус попал в ДТП

Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса в Багаевском районе Ростовской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.

Авария произошла на 50-м километре автодороги Ростов - Семикаракорск. Столкнулись ВАЗ-2112 и автобус ПАЗ. В легковой машине находились два человека, во втором пассажирском транспорте ехали десять детей.

В результате ДТП школьники не пострадали. Гражданам в легковушке потребовалась медицинская помощь.

Для доставки учеников на занятия выделили дополнительный автобус из станицы Багаевской.