В Волгоградской области мужчина с ножом напал на полицейского

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Волгоградской области, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, утром 27 ноября полицейский прибыл в село Прямая Балка Дубовского района для проверки причастности одного из местных жителей к краже. Предполагаемый фигурант находился дома с семьей. Отказавшись отвечать на вопросы о месте своего пребывания во время преступления, молодой человек накинулся на стража порядка с ножом и нанес участковому два удара.

Врачи зафиксировали у сотрудника полиции порез в надбровной области и колотое ранение спины. Разоружить подозреваемого помогла его мать, которая зашла в комнату, услышав крики и шум борьбы.

Участковый вызвал подкрепление, тогда нападавший предпринял попытку скрыться с места происшествия. Однако сразу же был задержан прибывшими на место оперативниками.