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28.11.2019 12:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Жители Канады, Дании и Молдовы выиграли путевки в Крым

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Жители трех стран - Канады, Дании и Молдовы - стали победителями конкурса российских соотечественников за рубежом "Крым в истории Русского мира". В качестве приза они получат путевки в здравницы полуострова. Об этом сообщило министерство внутренней политики, информации и связи Крыма.

Фото: Ольга Воскресенская.
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Ведомство опубликовало итоги заседания организационного комитета международной викторины на знание истории полуострова и его роли в истории России. Победителями стали три человека.

- Первое место занял Леонид Мицнер (64 года) из Канады, второе место - Оксана Цветкова (46 лет) из Молдовы, которая участвует в викторине с 2017 года, а третье место получила Яна Апостолова из Дании (13 лет), - уточнили в министерстве.

В этом году конкурс проходил с 1 сентября по 24 ноября. Годом ранее в викторине приняли участие 595 участников из 64 государств.

В последние годы Крым становится все более популярным у туристов из ближнего и дальнего зарубежья. С 2014 года полуостров посетили туристы из 114 стран. С начала 2019 года здесь побывали свыше 100 тысяч иностранных гостей из которых более 4000 из стран Евросоюза. Например, один из сакских санаториев принял пациентов из 60 стран мира с географией от Китая до стран ЕС. На круизном лайнере "Князь Владимир" путешествовали отдыхающие из США, Германии, Турции и других государств. В будущем году в правительстве республики анонсировали приезд в республику сотен зарубежных делегаций по линии народной дипломатии.

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