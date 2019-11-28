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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В баке - брак

В Свердловской и Курганской областях велик риск заправить автомобиль поддельным топливом
Текст: Анатолий Пристанский (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 269(8027)
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) обнародовало результаты проверок качества топлива, реализуемого на автозаправках страны. В европейской зоне России ситуация в целом более-менее благополучная. А вот в некоторых регионах Урала и Западной Сибири дела плохи.

Особо "отличились" Свердловская и Курганская области, где в ходе контрольных закупок выявлена доля фальсифицированного горючего, превысившая 20 процентов. В Тюменской области она тоже немаленькая - 10-20 процентов. Южный Урал и Ямал - самые безопасные для водителей: здесь риск нарваться на подделку не превышает пяти процентов. К слову, ранее Росстандарт совместно с Роскачеством исследовал качество дизельного топлива, реализуемого на Среднем Урале. Результат тоже печальный: 26 из 72 автозаправочных станций продавали продукт, не соответствующий нормативам по физико-химическим показателям. Но, к чести сетевых АЗС, у них топливо соответствовало стандартам.

Фото: iStock
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Это первый всероссийский замер. Далее итоговые цифры контрольных закупок будут обнародовать каждые полгода. Сравнивать нынешнюю ситуацию с предыдущими годами, выстраивать динамику сложно. Но можно обратиться к результатам ревизий, ранее проведенных другими ведомствами и общественниками. В 2015 году, к примеру, эксперты Генпрокуратуры проверили 300 заправок по всей стране на предмет недолива и качества бензина. Нарушения были выявлены на каждой четвертой АЗС, а в Уральском округе - на каждой второй. Чаще всего фиксировались превышение содержания серы, метилового спирта, железа, а также изменение октанового числа. В Курганской области одна несетевая станция выдавала за дизель судовое топливо.

В позапрошлом году новосибирская Авто-Мото Ассоциация, сдав в сертифицированные лаборатории пробы горючего с АЗС Сибирского и Уральского округов и получив результаты анализов, заявила: почти в половине случаев выявлен фальсификат.

Ну а согласно последним замерам Росстандарта, в нынешнем году в среднем по стране доля забракованного топлива составила 8,8 процента. Так что есть надежда на улучшение.

Экономика Транспорт Бензин Экономика Товары и цены УрФО
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