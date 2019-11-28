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28.11.2019 16:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале от странной болезни друг за другом скончались мать и дочь

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Чебаркуле Челябинской области возбуждены уголовные дела о смерти двух местных жительниц - матери и дочери, которые были госпитализированы с похожими симптомами. Назначено проведение комплекса судебно-медицинских экспертиз, сообщили "РГ" в следственном управлении СК региона.

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По версии следствия, к гибели женщин могло привести невнимание со стороны медицинского персонала, не придавшего значения состоянию заболевших. Уголовные дела возбуждены по статье о "Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей" (часть 2 статьи 109 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до трех лет лишения свободы с лишением права заниматься определенными видами деятельности на тот же срок. Однако причинно-следственной связи между оказанной медицинской помощью и скоропостижной смертью пациенток пока не установлено.

- Назначен целый комплекс необходимых экспертиз, в том числе и судебно-медицинские, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Исследуются вопросы соответствия оказанной помощи медицинским стандартам. Предстоит установить всю цепочку предшествующих трагедии событий.

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Как рассказала СМИ бабушка и мать погибших, ее 49-летняя дочь Светлана заболела в апреле прошлого года. Высокую температуру и кашель терапевт отнес к симптомам ОРВИ. Однако от предложенной госпитализации дочь, сама медработник, отказалась, решив, что справится с болезнью сама. Через несколько дней ее состояние настолько ухудшилось, что потребовалась экстренная госпитализация. Однако спасти пациентку врачам местной больницы уже не удалось.

Очень скоро схожие симптомы появились у 24-летней дочери умершей, приехавшей в Чебаркуль на похороны. Врач диагностировал пневмонию, однако лечение в местной больнице вновь не помогло. И когда девушка впала в кому, ее экстренно эвакуировали в Челябинскую областную больницу, но, видимо, слишком поздно, считает родственница.

Изначально уголовное дело было возбуждено по факту смерти матери - заболевание дочери изучалось в рамках этого расследования. Теперь следствию предстоит параллельно вести два уголовных дела.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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