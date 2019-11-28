Новости

В Краснодаре модернизировали подстанцию "Лорис" 17:26
На Кубани полиция изъяла сто тонн спирта для фальшивой водки 17:25
Яровая предложила давать семейный капитал семьям с четырьмя и более детьми 17:23
В "Роскосмосе" обнаружили существовавшие десятилетиями схемы коррупции 17:20
В Корее среди женщин стала популярна стрельба в тире для снятия стресса 17:15
В Ростове задерживаются десять авиарейсов 17:09
Создано самоочищающееся покрытие для экранов смартфонов 17:01
США будут меньше платить НАТО по новой формуле членских взносов 17:00
МАЗ начал продавать криптовалюту 17:00
Рапота рассказал о юбилее Союзного государства и "дорожных картах" 16:45
Почтовики России и КНР будут вместе развивать трансграничную торговлю 16:36
В новой Москве ввели карантин по бешенству 16:34
Клэр Фой примет участие в съемках четвертого сезона "Короны" 16:34
В Госдуме оценили "счет", выставленный Киевом за корабли 16:31
Начался прием заявок на ежегодный конкурс "Новая детская книга" 16:30
Генпрокуратура подала новый иск к экс-главе Серпуховского района Шестуну 16:28
В Осетии возбудили дело после массового отравления в детском саду 16:22
Ученые рассказали об опасностях для жильцов квартир и домов 16:21
Восстановлено лицо русского солдата, погибшего в наполеоновских войнах 16:20
Бундесвер опозорился на представлении военной моды 16:17
Украина объявила о новых правилах въезда в Донбасс 16:16
Находку в дельте Нила связали с посланием на Розеттском камне 16:15
Вышел русский трейлер нового мультфильма про Барашка Шона 16:14
Для Крымского моста начали настраивать железнодорожную автоматику 16:13
В Госдуме сравнили киевские сценарии реинтеграции Донбасса с тендером 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
28.11.2019 16:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Виртуальный погост

На Урале разработали IТ-программу инвентаризации кладбищ
Текст: Михаил Пинкус
Российская газета - Спецвыпуск № 270(8028)
Это отображение в Сети людских захоронений, где каждый желающий по фамилии, имени и отчеству умершего может найти нужный участок, посмотреть его состояние по размещенным фотографиям, оставить воспоминание об ушедшем человеке на его страничке в разделе "Книга памяти".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Но это только внешняя, социальная сторона сервиса. Прежде всего сайты позволяют поставить под контроль каждую могилу, исключив возможность наживы на бесконтрольных захоронениях. А это одна из первоочередных задач, которую преследует инициированная президентом реформа рынка ритуальных услуг. В муниципальном предприятии ритуальных услуг Магнитогорска сообщили, что виртуальную инвентаризацию кладбищ и 265  (!) тысяч захоронений в городе провели еще в 2013  году. В 2016  году выполнили аналогичную работу по заказу администрации Нижнего Тагила. В этом году опробовали программу на одном из городских кладбищ Казани. А несколько недель назад завершили цифровизацию погостов в Каменске-Уральском.

Фото: istockphoto.com
Под Парижем открылось экологическое кладбище

В перспективе новым сервисом можно было бы охватить всю страну. Его удобство оценили не только специалисты, но и обычные горожане.

В ходе инвентаризации определяются точные границы погостов, их детальные карты с указанием дорог и основных объектов, база данных с общим видом места каждого погребения, привязанного к местности с помощью GPS-навигатора, с расстановкой намогильных сооружений и отдельными крупными фотографиями надписей на памятниках, плитах и крестах.Программа позволяет оценивать состояние земельных ресурсов на кладбищах, выявлять пустые участки, заброшенные и бесхозные могилы, решать проблему незаконного сноса захоронений.

С ее помощью можно вести ежедневный учет деятельности всех похоронных организаций, точно определять долю рынка каждой из них, просчитывать размер прибыли для исчисления налогов, контролировать действия недобросовестных компаний.

Кроме того, сервис позволяет персонифицировать все обновления базы погребений и иметь полную картину того, кем, когда и с какой целью они были сделаны, чтобы исключить коррупционную составляющую как среди собственных сотрудников, так и среди партнеров.

Доступ к тому или иному разделу сервиса имеют только те специалисты, в функциональные обязанности которых входит их наполнение.

Фото: iStock
Как искусственный интеллект повышает эффективность бизнеса

Вся инвентаризация проводится в четыре шага. Начинать специалисты рекомендуют с оцифровки архивов, которые во многих случаях помогают установить данные на погребенных в могилах без каких-либо опознавательных знаков. Затем с применением геодезического оборудования проводится картографическая съемка кладбищ. И лишь после этого - тотальная съемка всех без исключения захоронений, пустующих участков, обработка и занесение информации в базу данных.

Правда, инвентаризация каждого кладбища в зависимости от размера занимает от месяца до года и, однажды начавшись, уже не заканчивается. Люди уходят из жизни каждый день, соответственно должна пополняться и база данных. Обходчики должны вносить в программу фотографии и координаты всех новых захоронений, которые автоматически обрабатываются сервисом. Однако прозрачность погребальной сферы услуг для людей того стоит, считают разработчики программы.

При объединении нескольких баз погребений программа может быть использована в качестве единого реестра всех захоронений региона, федерального округа и даже страны, что позволит гражданам следить за местами упокоения их близких, а властям - вывести из тени и получить полный контроль над всей похоронной отраслью

Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму назвали санкции Украины частью информационной войны
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Появилось видео задержания членов банды, причастных к теракту в Махачкале
Рестораны и гостиницы одними из первых попадут под "регуляторную гильотину"
Опрос: Рейтинг Владимира Зеленского обвалился за осень на 20 процентов