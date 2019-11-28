На Урале разработали методику быстрого поиска метеоритов

Ученый из Уральского федерального университета и университета Хельсинки Мария Грицевич представила методику оперативного обнаружения метеоритов.

Статья об этом вышла в The Astrophysical Journal - научном журнале, который издается в США и публикует статьи по астрофизике и астрономии.

Традиционно сортировка метеоритов и определение их траектории происходили вручную, с помощью анализа таких параметров как массы объекта, его размера, формы, плотности, дробления, изменений этих величин во времени.

Новый принцип сортировки метеоритообразующих событий следующий: программе задается формула "производства" внеземных объектов (к таким относят те, что на высоте погасания имеют массу не меньше килограмма) и расчетная область автомодельных параметров, указывающих на то, что явления заканчиваются выпадением метеоритов.

Как пояснили в пресс-службе УрФУ, программа обрабатывает сразу множество событий, и благодаря этому процесс протекает рациональнее, быстрее, дешевле и не искажается "человеческим фактором".

Метод, предложенный Грицевич и ее коллегами, опробован на 278 крупных объектах, которые на протяжении нескольких лет регистрировала Desert Fireball Network - сеть камер в Австралии, задача которой - отслеживать метеороиды, попадающие в атмосферу.

"Я и мои соавторы из австралийского университета предсказали, какие из этих тел окажутся метеоритами и достигнут поверхности планеты на территории Австралии, - рассказала Мария Грицевич. - И действительно, все четыре метеорита, найденные в австралийских пустынях, идеально совпали с расчетами".

Изучение метеоритов важное направление науки, так как они могут рассказать о возникновении и развитии Солнечной системы и Вселенной. Метеориты могут быть фрагментами разрушившихся астероидов, а значит, несут информацию об уже исчезнувших небесных телах.

По оценкам ученых, на Землю ежегодно падает до ста тысяч тонн внеземного вещества массой от нескольких граммов до десятков тонн.

Кстати

Компьютерная программа, созданная учеными, доступна любому охотнику за метеоритами, включая любителей - достаточно обладать техникой для наблюдения.