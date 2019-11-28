На Урале студент спас мальчика, провалившегося под лед

17-летний житель Рефтинского, студент Асбестовского политехникума, во время рыбалки вытащил из воды провалившегося под лед младшеклассника.

В прошлую пятницу, 22 ноября, два парня отправились на рыбалку на берег Рефтинского водохранилища. Пока молодые люди разворачивали снасти, недалеко от них на замерзшую гладь выбежали дети возраста начальной школы. Один из них решил проверить прочность льда у самой кромки, тот треснул и ребенок оказался в воде, сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области.

Дмитрий Хмелин, один из рыбаков, крикнул детям, чтобы позвали взрослых, а сам стал помогать ребенку. Он лег на живот, подполз к краю, и вытащил мальчика, пятясь назад. Он снял с него мокрую верхнюю одежду и надел свою куртку. Так они пошли в сторону центра культуры и искусства, который находящийся неподалеку. Там им вызвался помочь мужчина. Он отвез ребят в приемный покой скорой помощи.

В сообщении отмечено, что у Дмитрия большой рыболовный стаж и хорошая физическая подготовка. Молодого человека хотят представить к награде МЧС.

Кстати, накануне на том же водохранилище оторвалась льдина с рыбаками. Их прибило к острову, который находится на расстоянии 500 метров от берега. Рыбаки вышли на берег, угрозы их жизням не было. Прибывшие на место спасатели отправили к ним надувную лодку.