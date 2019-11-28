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28.11.2019 11:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале установлены личности участников избиения школьницы

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Магнитогорске Челябинской области организована полицейская проверка инцидента с участием нескольких школьников, избивавших сверстницу, снимая все происходящее на камеру мобильного телефона. Личности участников конфликта уже установлены, сообщили в четверг в ГУ МВД региона.

Фото: iStock
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Видеоролик с расправой, по всей видимости, опубликованный в соцсетях самими участниками инцидента "в назидание жертве", взволновал общественность. На нем видно, как несколько подростков в подъезде жилого дома заставляют сверстницу встать на колени и просить прощения. А когда она отказывается, начинают избивать ее руками и ногами. Причем одна из девочек рассекает ей кулаком лоб, после чего, видимо, от испуга прекращает съемку.

По версии самих участников конфликта, таким образом они хотели проучить девочку за непристойные высказывания, в том числе в адрес их родителей. Однако, что это были за высказывания и имели ли они место, теперь предстоит выяснить полиции.

- Все участники конфликта установлены, - сообщили "РГ" в пресс-службе полицейского главка региона. - По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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