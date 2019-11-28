Заходя в Интернет, мы хотим иметь быстрый доступ, например, к любимым фильмам, которые раньше предпочитали скачивать, а сегодня смотрим онлайн. Для этого нужно обеспечить высокую скорость передачи данных, задействуя более эффективные технологии. О том, как цифра меняет повседневную жизнь людей, эксперты рассказали на форуме Dell Technologies в Екатеринбурге.

Выход в Сеть, который мы совершаем одним кликом, - результат работы разных специалистов: по сетевым технологиям, серверам, системам хранения данных. Разработчики пытаются максимально адаптировать свои продукты для обычного потребителя, которому нет смысла тратить время на изучение этих тонкостей. Поэтому ведущим становится направление автоматизации сетей - сегодня они способны сами подстраиваться под нужную систему и переобучаться без помощи человека.

Интернет вещей находит все более широкое применение не только в быту или на городских улицах, где он помогает обеспечивать безопасность, но и на производстве. Скажем, используя данные датчиков, установленных на оборудовании, алгоритм определяет степень его износа и заблаговременно сигнализирует о необходимости замены деталей и техобслуживания. В итоге потребители получают качественный сервис, а производители - дополнительное время на решение других задач. Как отмечает директор департамента серверных и сетевых решений Dell Technologies в России Михаил Орленко, за счет внедрения новых технологий, повышающих скорость обработки больших данных, удается оптимизировать бизнес и получить конкурентные преимущества на рынке.

Преимущество "продвинутых" компаний даже в том, что они более привлекательны для соискателей.

- Поскольку молодые люди имеют богатый пользовательский опыт, им интереснее работать с современными технологиями. Сейчас для подготовки сотрудников применяют элементы дополненной реальности: с помощью виртуальных очков они проходят тренинги по охране труда или осваивают профессиональные навыки, - рассказывает Александр Белоглинцев, специалист по продажам рабочих станций и устройств Rugged, Dell Technologies в России.

Облачные технологии - еще одно перспективное направление развития IT-сферы. Их применение возможно в самых разных областях, от культуры до бизнеса. Так, благодаря оцифровке экспонатов Эрмитажа и других известных музеев люди, живущие далеко от крупных городов, могут совершать виртуальные экскурсии. Огромное количество данных сегодня живет в Сети, и доступ к ним давно не ограничивается одним устройством. Облачные хранилища, системы геолокации, речевого и сенсорного ввода дают человеку возможность управлять своей информацией в любой момент.

- До недавнего времени в центрах обработки данных просто хранили информацию, допустим, с систем видеонаблюдения, к которой обращались по мере необходимости. Теперь технологии позволили перейти к ее анализу: технология распознавания образов и искусственный интеллект дают возможность предсказывать ситуацию, несущую угрозу безопасности граждан или участников дорожного движения и моментально на нее реагировать, - поясняет Михаил Орленко.

Эксперты отмечают, что необходимо разработать общую концепцию использования таких технологий на предприятиях. Пока работают пилотные проекты, но в будущем компании смогут применять типовые решения.