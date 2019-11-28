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28.11.2019 12:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотрудника тюменского театра ударили разводным ключом по голове

Текст: Мария Самаркина

В Тюмени правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах инцидента с участием сотрудника местного учреждения культуры. В среду днем двое мужчин ремонтировали автомобиль возле крыльца молодежного театра имени Загоруйко "Ангажемент". Работник организации попросил их отогнать машину, потому что она мешает проходу. Один из мужчин схватился за разводной ключ.

- И только из чистой случайности он не попал в висок! У нашего сотрудника отек глаза, рассечена кожа на лице - пришлось накладывать швы. Он попросил не называть его имени и должности, потому что история очень уж неприятная, - рассказал "РГ" художественный руководитель и директор "Ангажемента" Леонид Окунев.

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По его словам, остановив кровь, потерпевший поехал в ближайший отдел полиции, где у него приняли заявление. А сегодня он был на судмедэкспертизе в больнице, медики которой также передали информацию о случившемся в органы внутренних дел.

- Но я все равно не очень-то верю, что виновные будут наказаны, - говорит Леонид Григорьевич. - Их машина до сих пор стоит перед крыльцом, они ведут себя нагло и не думают скрываться. Что, вы думаете, они сделали после потасовки? Продолжили заниматься автомобилем!

В пресс-службе УМВД по городу Тюмени, в свою очередь, сообщают, что проверка по факту случившегося уже начата.

- Ее проводят сотрудники отдела полиции N 1 - они опрашивают очевидцев, устанавливают личности всех причастных к произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорит пресс-секретарь городского УМВД Мария Новопашина.

Между тем, работники театра не чувствуют себя в безопасности. Леонид Окунев грустно констатирует, что район, в котором находится "Ангажемент", депрессивный: вокруг пансионаты, многим обитателям которых чуждо не только искусство, но и человечность.

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