Новости

В Госдуме сравнили киевские сценарии реинтеграции Донбасса с тендером 16:12
Chery Tiggo 4 оснастили автозапуском 16:03
На Урале от странной болезни друг за другом скончались мать и дочь 16:00
Ученые: В Туве на месте степей 470 млн лет назад было море 16:00
Одним колесом. Австралиец случайно раздавил Land Cruiser самосвалом 16:00
Число "заминированных" судов в Петербурге возросло до девяти 15:58
Свердловчанка отсудила 500 тыс за лечение несуществующего туберкулеза 15:56
Индонезия передаст функции чиновников искусственному интеллекту 15:54
Макрон: Франция не приняла, но готова обсуждать предложение РФ по РСМД 15:54
Путин поблагодарил Жээнбекова за поддержку российских инициатив в ООН 15:46
В Крыму назвали санкции Украины частью информационной войны 15:45
Житель Костромы получил тюремный срок за нападение на врача 15:45
В Ленобласти агрессивный родитель избил сотрудницу полиции 15:44
В Башкирии грузовик столкнулся с локомотивом 15:40
Volkswagen инвестирует в Китай очень много денег 15:40
Мадонна отменила концерты по состоянию здоровья 15:35
В Геленджике прооперировали народного артиста РФ Георгия Штиля 15:32
В Назрани задержали заместителя мэра 15:30
Путин примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике 15:27
Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг идиоткой 15:25
В Черкесске произошло массовое отравление кондитеров 15:24
Оренбургское УФАС признало рекламу аккумуляторов непристойной 15:21
В Удмуртии запретили продажу энергетиков несовершеннолетним 15:16
Малайзия: Боевики ДАИШ ищут новую базу 15:15
СМИ: Венгрия отказалась участвовать в "Евровидении" из-за гей-пропаганды 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
28.11.2019 15:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Свердловчанка отсудила 500 тыс за лечение несуществующего туберкулеза

Текст: Юлия Мякишева

Екатеринбурженку несколько месяцев лечили от туберкулеза, которого у нее не было. Женщина подала в суд после обследования, которое выявило другое заболевание, передает пресс-служба Свердловского областного суда..

Пациентка почувствовала себя плохо в июне 2016 года. Участковый терапевт после приема направил женщину в больницу, где ее начали лечить от пневмонии. Но улучшения не наступало, и больную направили на госпитализацию в противотуберкулезный диспансер.

В Тюмени мануального терапевта обвинили в смерти пациентки

Там врач по снимкам поставил под вопрос два диагноза: инфильтративный туберкулез легких и саркоидоз легких. По этому поводу в клинике состоялась расширенная конференция врачей, на которой было принято решение о лечении туберкулеза химиотерапией. Но на диагностике в тесте микробактерий туберкулеза обнаружено не было.

Через неделю у женщины появилась сильная слабость, тошнота, рвота. Анализы показали, что на фоне лечения развился лекарственный гепатит. Часть препаратов отменили, но оставили один, которой может влиять на развитие гепатита. В августе у пациентки держалась высокая температура, и она пожаловалась на это исполняющей обязанности заведующей, та ей без осмотра назначила антибактериальную терапию, которая тоже поспособствовала развитию гепатита. Потом обострилось сопутствующее заболевание.

Фото: Синицын Михаил/РГ
Пациенты с диабетом смогут компенсировать затраты на лекарства

Состояние ухудшалось. У женщины не было сил ходить, не было аппетита, появились безбелковые отеки, и она похудела с 43 килограммов до 37. В середине августа диагностическая бронхоскопия с биопсией подтвердила саркоидоз.

В конце августа пациентку выписали с основным диагнозом и еще несколькими, которые ей пришлось лечить за свой счет. Немного поправившись, она обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать с тубдиспансера компенсацию морального вреда и расходы на лечение.

Первая инстанция назначила судебно-медицинская экспертизу, результаты которой подтвердили неправильность лечения. Так, суд взыскал 500 тысяч рублей морального вреда и 23 тысячи за лечение с ответчика.

Тубдиспансер не согласился с таким решением и обжаловал приговор. Но суд оставил решение без изменений и постановил взыскать также расходы за проведение экспертизы.

Происшествия Правосудие Суд Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Медицина и здоровое питание Халатность врачей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму назвали санкции Украины частью информационной войны
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Рестораны и гостиницы одними из первых попадут под "регуляторную гильотину"
Опрос: Рейтинг Владимира Зеленского обвалился за осень на 20 процентов
В Южной Корее подтвердили данные о двух ракетных запусках КНДР