Свердловчанка отсудила 500 тыс за лечение несуществующего туберкулеза

Екатеринбурженку несколько месяцев лечили от туберкулеза, которого у нее не было. Женщина подала в суд после обследования, которое выявило другое заболевание, передает пресс-служба Свердловского областного суда..

Пациентка почувствовала себя плохо в июне 2016 года. Участковый терапевт после приема направил женщину в больницу, где ее начали лечить от пневмонии. Но улучшения не наступало, и больную направили на госпитализацию в противотуберкулезный диспансер.

Там врач по снимкам поставил под вопрос два диагноза: инфильтративный туберкулез легких и саркоидоз легких. По этому поводу в клинике состоялась расширенная конференция врачей, на которой было принято решение о лечении туберкулеза химиотерапией. Но на диагностике в тесте микробактерий туберкулеза обнаружено не было.

Через неделю у женщины появилась сильная слабость, тошнота, рвота. Анализы показали, что на фоне лечения развился лекарственный гепатит. Часть препаратов отменили, но оставили один, которой может влиять на развитие гепатита. В августе у пациентки держалась высокая температура, и она пожаловалась на это исполняющей обязанности заведующей, та ей без осмотра назначила антибактериальную терапию, которая тоже поспособствовала развитию гепатита. Потом обострилось сопутствующее заболевание.

Состояние ухудшалось. У женщины не было сил ходить, не было аппетита, появились безбелковые отеки, и она похудела с 43 килограммов до 37. В середине августа диагностическая бронхоскопия с биопсией подтвердила саркоидоз.

В конце августа пациентку выписали с основным диагнозом и еще несколькими, которые ей пришлось лечить за свой счет. Немного поправившись, она обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать с тубдиспансера компенсацию морального вреда и расходы на лечение.

Первая инстанция назначила судебно-медицинская экспертизу, результаты которой подтвердили неправильность лечения. Так, суд взыскал 500 тысяч рублей морального вреда и 23 тысячи за лечение с ответчика.

Тубдиспансер не согласился с таким решением и обжаловал приговор. Но суд оставил решение без изменений и постановил взыскать также расходы за проведение экспертизы.