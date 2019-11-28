На заседании Международного научного совета проекта 5-100 губернатор Челябинской области Алексей Текслер и ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков "защитили" программу повышения конкурентоспособности вуза.

Совет отметил первые успехи ЮУрГУ: в рейтинге университетов, участвующих в проекте 5-100, программы повышения конкурентоспособности ведущих вузов России, он поднялся сразу на три позиции. Это достаточно серьезный шаг вперед, если учесть, что в программу челябинский вуз вошел со второй волной и работает в проекте всего три года вместо шести.

Вхождение в программу дало университету новые импульсы к развитию. Определена стратегия ЮУрГУ по трем основным направлениям: цифровая индустрия, материаловедение и экология. Многое дал опыт общения с руководителями ведущих университетов мира, которые находятся в топ-листе рейтингов инновационной и научной деятельности. Сегодня университет перенимает их технологии работы.

Вопросы экспертов совета были связаны с развитием науки. ЮУрГУ добился четырехкратного роста качественных научных публикаций в так называемом Q-1 и кратного роста их цитирования. Число высокобалльников среди студентов первого курса в этом году увеличилось в полтора раза. Но есть и проблемы - медленно повышается средний балл ЕГЭ ввиду того, что большое количество наиболее подготовленных абитуриентов уезжает из региона.

- Мы должны сделать все возможное, чтобы эта ситуация изменилась, - считает Александр Шестаков. - С теми, кто получил 230 и больше баллов по ЕГЭ, работаем индивидуально. В сентябре будущего года запустим уникальный проект, к реализации которого будут привлечены лучшие профессора России и мира. Речь идет об информационных технологиях на английском языке в сфере цифровой индустрии и искусственного интеллекта.

Прежде всего нужно сделать образовательные программы более привлекательными. Первый и очень важный шаг, требующий инвестиций, - создание блока "Образование по информационным технологиям мирового уровня".

Следующий шаг - проект по созданию Центра искусственного интеллекта в Челябинской области в формате Greenfield. Выпускник ЮУрГУ Василий Курбацких реализует проект по строительству города-спутника Челябинска и предоставит земельный участок стоимостью в 150 миллионов рублей.

Есть партнеры, которые намерены создать частный технопарк рядом с ЮУрГУ. Этот проект должен во многом определить развитие высоких технологий и решить проблему привлечения молодых специалистов. Если удастся его реализовать, молодежь будет стремиться жить и работать в Челябинске