В Екатеринбурге нашли тело мальчика

В Ленинском районе Екатеринбурга обнаружено тело девятилетнего мальчика. Пока официальных комментариев от правоохранителей по данному делу не поступало, но СМИ сообщают, что ребенок мог стать жертвой сектантов.

Так, источник ТАСС рассказал, что мальчика убили, вероятно, в квартире его матери в Чкаловском районе (там силовики провели обыск). На исчезновение ребенка обратила внимание тетя - сестра его матери.

Факт убийства подтверждает уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, однако у омбудсмена также нет пока никаких конкретных данных о случившемся.