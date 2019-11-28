За что федеральный министр поблагодарил жителей Верхней Туры

В конце сентября в Верхней Туре произошло радостное событие: строители завершили благоустройство набережной местного пруда.

Последний раз берег водохранилища основательно облагораживали в 60-х годах прошлого столетия. За это время участок пришел в запустение: здание лодочной станции обветшало, высаженные деревья состарились, а склоны набережной покрылись дикой порослью. И это при том, что пришедшая в упадок территория находится в самом центре города!

Менее чем за год на месте трех аллей создали современную и комфортную зону отдыха, которую украсили широкие тротуары, вымощенные новой брусчаткой, и экспозиция орудий и боеприпасов, выпускавшихся на местном заводе. Теперь обновленная набережная города стала визитной карточкой Верхней Туры, популярным местом, где проходят общегородские мероприятия. Для активного досуга здесь есть все необходимое: спортплощадка, лодочный пирс, кафе, а для самых юных горожан оборудована игровая площадка. Кроме того, сохранили здесь и деревянное здание лодочной станции XIX века. Реставрационные работы старинной постройки провела специализированная организация, имеющая опыт восстановления подобных объектов.

На открытие новой достопримечательности горожане пригласили министра строительства и жилищно-коммуналь­ного хозяйства страны Российской Федерации Владимира Якушева. Из 104 миллионов рублей, израсходованных на реконструкцию набережной, тридцать миллионов - деньги федерального гранта, который Верхняя Тура выиграла в 2018 году по итогам конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений России. После торжественной части, общения с жителями Верней Туры глава федерального ведомства ответил на вопросы коррес­пондента "РГ".

Российская газета: Владимир Владимирович, поздравить горожан с "обновкой" - это понятно, но вы еще их и поблагодарили. Почему?

Владимир Якушев: Одна из важнейших особенностей конкурса проектов благоустройства - участие горожан. Важно, чтобы именно они, а не чиновники решали, какое городское пространство и как должно быть обновлено. Таким образом мы сплачиваем людей вокруг конкретных проектов. Так было и в этом случае. Объединились все жители города: и строители, и предприниматели, и студенты Уральской государственной архитектурно-художествен­ной академии, которые создавали эскизы будущей набережной. Когда проект был готов и представлен верхнетуринцам, они поддержали его большинством голосов. Такое желание участвовать в процессах преобразования родного города достойно и похвалы, и благодарности.

Город выиграл федеральный грант, и можно было обойтись только им. Но тогда этот объект не был бы таким красивым и сама набережная была бы поменьше. Часть средств на реализацию проекта выделено из регионального бюджета, а также привлечены внебюджетные источники, поэтому мы получили такой синергетический эффект. Это характерно не только для Свердловской области, но и страны в целом. Подобные проекты объединяют! А для самих малых городов появление таких красивых мест, где с пользой и комфортом могут провести свободное время люди разных поколений - еще и предмет гордости. Так что тут есть и элемент патриотизма.

РГ: Во время общения с журналистами вы сказали, что Свердловская область является одним из лидеров по участию в федеральном проекте благоустройства малых городов. Кроме того, вы рассчитываете, что все проекты благоустройства за счет федеральных грантов будут успешно воплащены. А как в других регионах УрФО?

Владимир Якушев: Да, для нас очень важно, чтобы благоустройство всех объектов в стране было выполнено в четко обозначенные сроки. Поэтому мы постоянно мониторим ситуацию во всех субъектах, в том числе и в регионах УрФО. В Кургане новая команда работает хорошо и слаженно, думаю, там проблем не будет. Что касается Тюменской области, Ямала и Югры, там тоже такие вопросы, как правило, закрываются вовремя. И в Челябинской области "красных" зон пока не видим - плотно работаем с коллегами. Поэтому надеюсь, что мои бывшие коллеги по губернаторскому корпусу меня как министра не подведут.

РГ: Скажите, а с поста федерального министра происходящее в регионах видится скорее всего несколько иначе, чем с губернаторского?

Владимир Якушев: Безусловно, различия есть. Если раньше, когда я руководил регионом, меня волновало в первую очередь то, что происходит в конкретном субъекте, то сейчас видение профильных вопросов расширилось до масштабов страны.

Но какую бы единую экономическую или социальную политику федеральный центр ни проводил, от людей, которые живут на территории, зависит очень многое, поскольку они по-разному могут воспринимать сигналы федеральной власти.

РГ: Особо следите, наверное, за Тюменской областью…

Владимир Якушев: Конечно, поскольку с этим регионом меня многое связывает. Меня радует, что нам удалось сохранить преемственность в управлении уже в третьем поколении руководителей. Те проекты, которые начинались при мне, продолжаются. Но есть проблемы, с которыми коллегам придется столкнуться. Например, завершается масштабный проект строительства завода Запсибнефтехим. В него вложено немало инвестиций. Сейчас региональной команде предстоит проделать большую работу: найти новые точки роста, начать новые проекты для дальнейшего развития региона. Уверен, что у нынешней команды все получится.

РГ: В прежние годы на территории УрФО были высокие темпы жилищного строительства. Сейчас наблюдается замедление. Связываете ли вы это с переходом отрасли на проектное финансирование?

Владимир Якушев: Нет. Это общая для всей страны тенденция. До 2015 года строительная отрасль уверенно шла в рост, но в связи с общей экономической турбулентностью пошла на снижение. Из-за этого площадки под жилищное строительство стали выводиться на рынок не в том количестве, как в прошлые годы. Но в этом году мы наблюдаем, что объем ввода жилья пошел в рост. Он увеличился на семь процентов по отношению к показателям 2018 года. Будем надеяться, что эта тенденция сохранится до конца года. В прошлом году, напомню, было сдано 75,6 миллиона квадратных метров жилья, в этом, думаю, будет больше.

РГ: Привлечение граждан к принятию решений - ощутимая тенденция в госуправлении. У Минстроя России есть идеи, на что, кроме создания комфортной городской среды, можно было бы распространить такой подход?

Владимир Якушев: Одно из направлений, которое курирует наше министерство, - это сфера жилищно-коммунального хозяйства, работа управляющих компаний. Тут главная задача, чтобы граждане активнее включались в процесс управления многоквартирным домом, в котором живут. Сегодня многие собственники не ходят на собрания, не принимают участие в выработке решений, но жалуются, что управляющие компании плохо работают. У граждан есть все полномочия, чтобы влиять на работу своей управляющей компании.

РГ: На что необходимо сделать упор региональным командам, чтобы достичь высоких показателей развития территорий?

Владимир Якушев: Активнее участвовать в федеральных программах. Все-таки они открывают для регионов дополнительные возможности. При этом субъекты должны сами искать дополнительные источники финансирования. Подобных успешных примеров в стране множество. Благодаря синергии финансовых потоков из различных источников регионы могут получить гораздо больший эффект при реализации масштабных проектов

Справка "РГ"

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента РФ и впервые состоялся в 2018 году. Идея вызвала большой интерес и поддержку регионов и муниципальных образований, но особенно - жителей. В связи с этим было принято решение проводить конкурс ежегодно уже в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" с призовым фондом 5 миллиардов рублей в год. В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. За два года среди проектов малых городов и исторических поселений России эксперты отобрали 160 лучших, которые реализуются на территории 63 субъектов страны.