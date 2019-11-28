Рейтинг Зеленского упал до 52 процентов

Падение доверия украинцев к главе государства Владимиру Зеленскому резко ускорилось в ноябре, рухнув с 64 до 52 процентов. Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Кроме того, за прошедший месяц значительно сократилось и число граждан, в принципе одобряющих деятельность президента - с 64 до 54 процентов.

Зато увеличился процент тех, кто не одобряет политику Владимира Зеленского - с 23 до 36 процентов. Существенно выросло и количество тех, кто относится негативно к действующему президенту Украины - с 7 процентов в сентябре до 19 процентов на конец ноября.

Опрос проводили на основе случайной выборке, в общей сложности было опрошено 1,5 тысячи граждан старше 18 лет. Исследование охватило всю территорию страны, за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса.