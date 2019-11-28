Рестораны и гостиницы одними из первых попадут под "регуляторную гильотину"

Одними из первых под "регуляторную гильотину" попадут ресторанный и гостиничный бизнес, заявил вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

Ранее кабинет министров на заседании одобрил два законопроекта, реформирующие контрольно-надзорную деятельность в стране. Новые принципы призваны избавить экономику от избыточного регулирования. Министерство экономического развития в ноябре должно было представить перечень отраслей, в которых лишние требования необходимо снять в первую очередь.

- Я хотел бы анонсировать то, что 2 декабря Дмитрий Анатольевич Медведев будет проводить совещание, там этот вопрос будет обсуждаться. Минэкономразвития подготовило позицию, что к таким сферам относится ресторанный и гостиничный бизнес, - сообщил Чуйченко.