РФ предложит странам ОДКБ план военного сотрудничества на 5 лет

Россия намерена предложить партнерам план военного сотрудничества на пять лет - до 2025 года. Об этом Владимир Путин заявил, выступая на саммите ОДКБ в Бишкеке.

"Россия намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в целях расширения оперативных возможностей организации, улучшения боевой подготовки, слаженности и мобильности коллективных сил ОДКБ", - пояснил он такую необходимость.

Отметим, что в следующем году председательство в ОДКБ переходит к России. И среди главных приоритетов ОДКБ на ближайшее время время президент РФ назвал снижение общих угроз, укрепление безопасности на пространстве ОДКБ. Путин подчеркнул, что Россия также намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков.