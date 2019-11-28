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28.11.2019 08:00
Рубрика: Экономика

Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре

Текст: Марина Гусенко
Роскачество исследовало импортное и отечественное яблочное пюре 24 популярных брендов по цене от 10 до 104 рублей. Каждое протестировали по 180 показателям. Результат - вся продукция безопасная, но не вся качественная.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В пюре не обнаружены консерванты, синтетические красители, сахарозаменители и подсластители. Половина исследуемой продукции может претендовать на Знак качества, при этом шесть лучших торговых марок - импортные. А Знак качества может получить только отечественный товар.

Фото: iStock
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Каждое пюре проверили на содержание сотен пестицидов, и в продукции десяти торговых марок они обнаружены в следовых количествах. При этом найдены именно те пестициды, которые не нормируются нашим законодательством и их содержание не контролируется. Таким образом, формально их наличие в продукции - это не нарушение.

В яблочном пюре одного бренда нашли крахмал. И в нем же - сахар. В продукции остальных марок сахар не добавлялся, там содержались природные сахара - из яблок.

Подробности и названия лучшего и худшего яблочного пюре можно прочитать на сайте Роскачества.

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