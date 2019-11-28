Роспотребнадзор усилил контроль на границе в связи с чумой в Китае

Новости

Chery Tiggo 4 оснастили автозапуском 16:03
Ученые: В Туве на месте степей 470 млн лет назад было море 16:00
Одним колесом. Австралиец случайно раздавил Land Cruiser самосвалом 16:00
Число "заминированных" судов в Петербурге возросло до девяти 15:58
Свердловчанка отсудила 500 тыс за лечение несуществующего туберкулеза 15:56
Индонезия передаст функции чиновников искусственному интеллекту 15:54
Макрон: Франция не приняла, но готова обсуждать предложение РФ по РСМД 15:54
Путин поблагодарил Жээнбекова за поддержку российских инициатив в ООН 15:46
В Крыму назвали санкции Украины частью информационной войны 15:45
Житель Костромы получил тюремный срок за нападение на врача 15:45
В Ленобласти агрессивный родитель избил сотрудницу полиции 15:44
В Башкирии грузовик столкнулся с локомотивом 15:40
Volkswagen инвестирует в Китай очень много денег 15:40
Мадонна отменила концерты по состоянию здоровья 15:35
В Геленджике прооперировали народного артиста РФ Георгия Штиля 15:32
В Назрани задержали заместителя мэра 15:30
Путин примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике 15:27
Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг идиоткой 15:25
В Черкесске произошло массовое отравление кондитеров 15:24
Оренбургское УФАС признало рекламу аккумуляторов непристойной 15:21
В Удмуртии запретили продажу энергетиков несовершеннолетним 15:16
Малайзия: Боевики ДАИШ ищут новую базу 15:15
СМИ: Венгрия отказалась участвовать в "Евровидении" из-за гей-пропаганды 15:14
МИД России назвал недопустимыми попытки политизировать спорт 15:12
В Перми оправдали охранницу школы, где произошло нападение на детей 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
28.11.2019 14:53
Рубрика: В мире

Роспотребнадзор усилил контроль на границе в связи с чумой в Китае

Текст: Екатерина Ясакова

Роспотребнадзор принял дополнительные меры предосторожности в пунктах пропуска на границе для снижения рисков заноса инфекции бубонной чумы в Россию из Китая. Об этом сказано на сайте Роспотребнадзора. Организовано взаимодействие с МИД России и Ростуризмом.

Фото: iStock
В Китае 28 человек находятся в карантине с подозрением на бубонную чуму

Роспотребнадзор также обратился с просьбой к россиянам учитывать сложную ситуацию с этим заболеванием в Китае при планировании путешествий.

По информации Комитета по здравоохранению автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики (КНР), на 27 ноября на территории Маньчжурского природного очага чумы зарегистрирован уже четвертый случай чумы среди местного населения.

Больной, житель городского округа Уланчаб госпитализирован в общественный госпиталь Сыцзыванци с диагнозом "бубонная чума".

Чума является опасной природно-очаговой болезнью, которая передается человеку посредством контактов с инфицированными животными (преимущественно грызунами) и через укус блох, приводя к бубонным формам инфекции. Легочная чума передается при личных контактах от больных генерализованными формами инфекции людей. Являясь бактериальной инфекцией, в настоящее время чума лечится антибактериальными средствами.

В мире Восточная Азия Китай Экономика Туризм Правительство Роспотребнадзор Правительство Минкультуры Ростуризм
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Опрос: Рейтинг Владимира Зеленского обвалился за осень на 20 процентов
В Южной Корее подтвердили данные о двух ракетных запусках КНДР
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге