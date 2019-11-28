Роспотребнадзор усилил контроль на границе в связи с чумой в Китае

Роспотребнадзор принял дополнительные меры предосторожности в пунктах пропуска на границе для снижения рисков заноса инфекции бубонной чумы в Россию из Китая. Об этом сказано на сайте Роспотребнадзора. Организовано взаимодействие с МИД России и Ростуризмом.

Роспотребнадзор также обратился с просьбой к россиянам учитывать сложную ситуацию с этим заболеванием в Китае при планировании путешествий.

По информации Комитета по здравоохранению автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики (КНР), на 27 ноября на территории Маньчжурского природного очага чумы зарегистрирован уже четвертый случай чумы среди местного населения.

Больной, житель городского округа Уланчаб госпитализирован в общественный госпиталь Сыцзыванци с диагнозом "бубонная чума".

Чума является опасной природно-очаговой болезнью, которая передается человеку посредством контактов с инфицированными животными (преимущественно грызунами) и через укус блох, приводя к бубонным формам инфекции. Легочная чума передается при личных контактах от больных генерализованными формами инфекции людей. Являясь бактериальной инфекцией, в настоящее время чума лечится антибактериальными средствами.