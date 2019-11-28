Россия передала Киргизии модернизированные вертолеты и РЛС

Россия передала Киргизии партию вооружения и техники, прошедшую модернизацию в РФ. Горная республика в качестве безвозмездной военно-технической помощи получила два вертолета Ми-8МТ и две передвижные радиолокационные станции П-18. Торжественная церемония передачи прошла перед открытием саммита ОДКБ в Бишкеке - на аэродроме авиабазы ВКС России в городе Канте близ киргизской столицы.

- Вертолеты позволят оперативно и с высоким качеством решать задачи в условиях горной местности и труднодоступности отдельных территорий, значительно повысят возможности военной авиации Киргизии, - утверждает замглавы оборонного ведомства России Александр Фомин. - Усовершенствованные РЛС, в свою очередь, ждут в войсках противовоздушной обороны республики. Благодаря этим системам можно будет расширить возможности по защите границ от террористической угрозы.

В Генштабе Вооруженных сил Киргизии отмечают, что это не первая партия военной техники, безвозмездно переданная российским союзником. В апреле 2019 года военные РФ поставили в республику два вертолета МИ-8МТ и девять бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М. Укрепление обороноспособности Киргизии ведется в рамках межгосударственного соглашения о пребывании на Тянь-Шане Объединенной российской военной базы.

- Вопросы обеспечения мировой и региональной безопасности и стабильности традиционно были и остаются одними из приоритетных направлений российско-киргизского сотрудничества, - заявил замначальника Генштаба ВС КР полковник Нурлан Чомоев. - Единая позиция по многим вопросам в сфере обороны и безопасности создает прочную основу для расширения и активизации двусторонних связей.

Ранее Россия в качестве арендной платы за пользованием авиабазой в городе Канте под Бишкеком передала Минобороны Киргизии два военных городка с полностью действующей инженерной инфраструктурой.