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Рубрика: Общество

Россияне назвали доход, необходимый для рождения ребенка

Текст: Марина Гусенко
Рождение и воспитание ребенка требует дополнительных 63 тысячи рублей к ежемесячному доходу. Это выяснили эксперты НАФИ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как показали исследования, большинство бездетных россиян хотят завести детей. Среди тех, у кого они уже есть, 13 процентов планируют родить еще одного ребенка, еще восемь процентов хотели бы, но связывают с этим определенные сложности.

Для тех, у кого уже есть дети, основные препятствия к рождению еще одного ребенка являются нехватка денег (48 процентов), плохие жилищные условия (23 процента) и проблемы со здоровьем (22 процента). Среди других причин - разногласия с партнером (18 процентов) или его отсутствие (девять процентов).

Размер дополнительной суммы к текущему доходу, необходимой, чтобы завести ребенка, составил по данным опроса в среднем 63 тысячи рублей, а минимальной - 20 тысяч в месяц.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Доля тех, кто планирует рожать детей, выше в группах от 18 до 24 лет (87 процентов) и от 25 до 34 лет (84 процента). Впрочем, в средней возрастной группе от 35 до 44 лет почти две трети бездетных респондентов (62 процента) тоже хотели бы, чтобы у ни родился ребенок.

Любопытно: возрастной коридор желающих родить малыша составляет от 18 до 55 лет, что соответствует тенденции, которая сложилась на протяжении последних 20 лет, когда возраст рождения первого ребенка неуклонно повышался.

Основные причины, по которым бездетные россияне не планируют иметь детей - это отсутствие партнера и проблемы со здоровьем.

Общество Здоровье Общество Семья и дети
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