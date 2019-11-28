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28.11.2019 12:55
Рубрика: Общество

Россияне назвали главный символ страны

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Большинство россиян - 65 процентов - считают медведя главным символом России, показали данные фонда "Общественное мнение". Не согласны с этим мнением 18 процентов опрошенных. 12 процентов считают символом России матрешку, остальные 5 процентов затруднились с ответом.

Фото: iStock
Россияне стали чаще делать пожертвования

Среди тех, кто за медведя, основная аргументация - "медведь - это сила, могущество и размах", что олицетворяет Россию. В такой интерпретации много составляющих. Одни сторонники медведя считают, что "это наш зверь, он живет на наших территориях", "сильный, спокойный, долго терпит, но потом отвечает", "умеет постоять за себя, защитник". Другие, наоборот, утверждают, что "он выражает свирепость".

А противники медведя чаще всего говорят о его грубости, лени и агрессивности: "злой хищник", "ленивый, много спит" или "есть другие подходящие символы".

Общество Соцсфера Социология
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