Россияне назвали главный символ страны

Большинство россиян - 65 процентов - считают медведя главным символом России, показали данные фонда "Общественное мнение". Не согласны с этим мнением 18 процентов опрошенных. 12 процентов считают символом России матрешку, остальные 5 процентов затруднились с ответом.

Среди тех, кто за медведя, основная аргументация - "медведь - это сила, могущество и размах", что олицетворяет Россию. В такой интерпретации много составляющих. Одни сторонники медведя считают, что "это наш зверь, он живет на наших территориях", "сильный, спокойный, долго терпит, но потом отвечает", "умеет постоять за себя, защитник". Другие, наоборот, утверждают, что "он выражает свирепость".

А противники медведя чаще всего говорят о его грубости, лени и агрессивности: "злой хищник", "ленивый, много спит" или "есть другие подходящие символы".