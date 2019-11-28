Россияне стали чаще делать пожертвования

Число пожертвований российским благотворительным организациям через интернет выросло более чем на 80 процентов за год. Об этом свидетельствуют данные исследования "Яндекс.Денег" и фонда "Нужна помощь" (есть у "РГ").

Самые большие суммы россияне жертвуют социально-уязвимым группам населения (в их числе дети-сироты и инвалиды), а также в пользу культурных, образовательных или научных проектов. Размер средних платежей в такие фонды составил 728 рублей и 733 рубля соответственно (по данным на октябрь 2019 года).

Меньше всего люди переводили фондам, которые занимаются различными природными вопросами (экологией, помощью животным и т.п.) - в среднем по 423 рубля. Правда, размер платежей в этом направлении вырос с прошлого года с 300 до 423 рублей.

В течение года на динамику платежей в пользу благотворительных фондов влияют внешние факторы. Так, летом 2019 года росли пожертвования в организации, которые занимаются вопросами прав человека. Пожары в Сибири повлияли на увеличение среднего платежа у фондов, которые занимаются вопросами экологии - в июле 2019 года средний размер пожертвования достиг 400 рублей (на 36 процентов больше, чем в июне).

У большинства фондов в декабре растет и размер, и количество пожертвований. Особенно возрастает к Новому году объем пожертвований в пользу детей-сирот, людей с инвалидностью, пожилых людей. В прошлом году в этой категории был отмечен самый большой рост количества пожертвований - на 74 процента по сравнению с ноябрем. Размер среднего пожертвования составил 1312 руб.

Значительно чаще в канун праздников люди жертвовали и организациям, которые занимаются вопросами медицины и здравоохранения (лечение детей, взрослых, паллиативная помощь) - число переводов выросло на 54 процента. Однако размер среднего платежа был незначительно выше, чем в другие месяцы и составил 553 рубля.