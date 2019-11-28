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Текст:   Екатерина Ясакова 
12:15 28.11.2019

Сбербанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки других банков

Сбербанк сообщил о снижении ставок по рефинансированию ипотечных кредитов других банков на 0,5 процентных пункта. Об этом говорится на официальном сайте банка.
Фото: Митя Алешковский/ТАСС Фото: Митя Алешковский/ТАСС
Фото: Митя Алешковский/ТАСС

Теперь рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 9 процентов годовых.

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Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели.

Как отмечает Николай Васев, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка, предоставляется возможность клиентам других банков снизить ставку по уже оформленной ипотеке. "Это позволит заемщикам получить выгодные условия кредитования и снизить финансовую нагрузку", - заключает он.

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