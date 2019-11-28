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28.11.2019,  
12:03
Текст:  Николай Грищенко

Сбить любой ценой: как советский летчик на МиГ-21 протаранил "Фантом"

46 лет тому назад капитан Геннадий Елисеев совершил первый в истории авиации таран на сверхзвуковом самолете. Управляемый им МиГ-21СМ на скорости 1,4 Маха сбил иранский самолет-шпион RF-4C Phantom. Пилоты майор Мохаммад Шокуния и полковник ВВС США Джон Сондерс катапультировались и попали в плен, а советский летчик-истребитель погиб.
Фото: Сергей Преображенский/Фотохроника ТАСС МиГ-21. Фото: Александр Моклецов / РИА Новости
МиГ-21. Фото: Александр Моклецов / РИА Новости

Инцидент произошел 28 ноября 1973 года в небе над советско-иранской границей в районе Муганской долины в Азербайджане. Географические особенности региона в 70-е годы позволяли самолетам-разведчикам из Ирана безнаказанно залетать на территорию СССР. Подобное положение вещей не устраивало командование Бакинского округа ПВО, которое прилагало все усилия для охраны границ Советского Союза.

Фото: Минобороны РФ
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Иранский истребитель был обнаружен советскими радарами еще в момент взлета с аэродрома Тебриз. На его перехват с аэродрома Марнеули был направлен истребитель Су-15, но он потерял связь с пунктом управления и вернулся на базу. Ему на смену пришел МиГ-21СМ Геннадия Елисеева, который наводил на цель радиотехнический батальон, расположенный в поселке Имишлы.

Отметим, что иранский RF-4C - был не просто "заблудившимся" истребителем, а самолетом-шпионом. В рамках программы ЦРУ Project Dark Gene он был оборудован специальным разведывательным модулем с четырьмя фотоаппаратами, установленными вместо носового обтекателя. RF-4C мог использовать длиннофокусную фотокамеру, расположенную в подвесном контейнере. Самолет делал снимки в дневное и ночное время с предельно малых и больших высот, был оснащен инфракрасным сканером и радиолокационной станцией. На вооружении - четыре управляемые ракеты класса "воздух - воздух". Проигрывая советским истребителям в скорости, иранский самолет превосходил их в маневренности.

События в воздухе развивались стремительно. МиГ-21 капитана Елисеева настиг RF-4C уже на выходе из воздушного пространства СССР. Советский пилот, подчиняясь командам пункта управления, выпустил две ракеты "воздух - воздух". Однако иранский самолет выпустил весь запас тепловых ловушек, и ракеты прошли мимо цели. До сих пор достоверно неизвестно, почему летчик-истребитель не воспользовался авиационной пушкой. По одной из версий ее заклинило, а историк Алексей Крылов в своем очерке "Реактивный таран" пишет, что техник-оружейник не подготовил оружие к бою.

Фото: davidelit / wikimedia.org
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Тогда советский летчик решился таранить самолет-шпион. МиГ-21 всем корпусом налетел на RF-4C. Иранский пилот и американский полковник катапультировались и были задержаны советскими пограничниками. Через 16 дней их обменяли на кассету со снимками с советского разведывательного спутника, ранее упавшего на территории Ирана. Мохаммад Шокуния продолжил службу в ВВС Ирана, но в 1982 году его Phantom был сбит иракским МиГ-21.

Геннадий Елисеев катапультироваться не успел. 14 декабря 1973 года ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Похоронили героя на родине - в Волгограде на кладбище Дар-гора. В белорусском городе Березы, где начинал служить Елисеев, его именем названа пионерская дружина школы №3. В 2012 году на доме, где жила семья летчика, появилась мемориальная табличка, а на территории воинской части - памятник.

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