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28.11.2019 13:08
Рубрика: Спорт

Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА после поражения от Бельгии

Текст: Максим Домчев

Сборная России потеряла одну позицию по итогам ноябрьских матчей. Теперь российская команда в рейтинге ФИФА располагается на 38-й позиции.

Фото: REUTERS/Albert Gea
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Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг сильнейших сборных мира. Сборная России, которая в трех последних табели о рангах улучшала свои позиции, на этот раз потеряла одну позицию, опустившись с 37-й на 38-ю строчку. В ноябре российская команда провела два матча. В первом из них она дома уступила Бельгии - 1:4, а затем разгромила Сан-Марино - 5:0. Именно неудача в Санкт-Петербурге и стала причиной потери одной позиции.

В топ-50 сильнейших команд мира самым ощутимым стало падение румынской сборной. Из-за неудачной игры в последних матчах команда опустилась на 37-ю позицию, потеряв сразу 8 пунктов. У сборной Румынии - 1475 очков, у идущей следом сборной России - 1470.

Что касается лидеров, то тут продолжает лидировать непобедимая команда Бельгии - 1765 очков. Далее, как и месяц назад, располагаются Франция (1733) и Бразилия (1712). В первой десятке почти без перемен. Лишь Хорватия поднялась на шестую позицию, опередив Португалию.

Рейтинг ФИФА на 28.11.2019:

1. Бельгия - 1765 очков,

2. Франция - 1733,

3. Бразилия - 1712,

4. Англия - 1661,

5. Уругвай - 1645,

6. Хорватия - 1642,

7. Португалия - 1639,

8. Испания - 1636…

38. Россия - 1470.

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