США будут меньше платить НАТО по новой формуле членских взносов

Страны военного блока НАТО одобрили новую формулу для расчета тех сумм, которые члены альянса должны перечислять в его бюджет.

Как рассказал в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в результате новой схемы размер взносов США сократится. А для Германии, наоборот, расходы увеличатся, как того уже давно и добиваются в Вашингтоне, требуя от европейцев больше тратить на собственную безопасность.

В результате, по словам Столтенберга, Германия и США внесут в бюджет примерно одинаково - по 16 процентов от общей суммы. Оставшуюся часть в разных пропорциях уплатят остальные члены НАТО.

Этот шаг, наверняка, с удовольствием примет президент США Дональд Трамп, но едва ли увеличенный взнос Германии успокоит его надолго. В Вашингтоне добиваются, чтобы все члены НАТО в соответствии с уставом организации наращивали свои оборонные бюджеты до уровня в 2 процента от ВВП, ведь сейчас это условие выполняют лишь несколько стран.