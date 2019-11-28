Стали известны гонорары Софии Ротару за московские корпоративы

Гонорар Софии Ротару на корпоративах в Москве - шестьдесят тысяч долларов (3,8 миллиона рублей), плюс расходы на команду певицы - чуть более пятнадцать тысяч долларов (порядка 960 тысяч рублей).

Об этом стало известно ресурсу KP.RU, приводящему соответствующую смету.

В смету, как указывает менеджер одного из московских агентств, входит проживание в гостинице, транспорт и суточные. Коллектив Ротару - из разных городов, поэтому и билеты из разных населенных пунктов. Кроме того, включен перелет бизнес-классом для сестры певицы - Аурики.

Ранее сообщалось, что Ротару выступит в России на фестивале "Песня года" 7 декабря (телеэфир - 1 и 2 января на канале "Россия 1") и на фестивале "Легенды Ретро FM" 14 декабря. При этом, пишет издание, "возможны и другие новогодние съемки".

Перед этим возвращение Ротару к выступлениям в России прокомментировали Юрий Лоза и Анатолий Вассерман.