Структуру контрольно-надзорных органов РФ могут изменить

Премьер-министр Дмитрий Медведев согласен оценить структуру контрольно-надзорных органов страны и там, где это возможно, сократить их количество.

С предложением на заседании правительства, где рассматривались новые принципы контрольно-надзорной деятельности, выступил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. "Может быть, нам одновременно с "регуляторной гильотиной" посмотреть еще раз на предмет сокращения их количества. Это как раз вписывается в решения, которые мы приняли по оптимизации и численности государственных служащих. Да и вообще количество надзоров, мне кажется, можно было бы посмотреть", - сказал он.

Глава кабинета министров отметил на это, что для бизнеса важно не столько количество контроллеров, сколько количество разного рода запросов, которые будут приходить, и бумажек, которые надо оформлять, чтобы на них ответить. "Если из одного органа - это одно, а если из двух - это уже другое. Поэтому, конечно, общее как бы такое соединение в ряде случаев надзорных функций там, где это разумно, где это возможно, наверное, можно сделать", - считает Медведев.

- Давайте посмотрим, чего куда присоединить, кого от кого отсоединить, - поддержал премьер-министр своего первого зама.