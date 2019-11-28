Суд обязал Глушакова выплатить бывшей жене 43 миллиона рублей

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков должен выплатить своей бывшей жене Дарье 43 миллиона рублей. Сумма компенсации по делу о разделе имущества увеличена почти в четыре раза по сравнению с предыдущим заседанием.

Ранее сообщалось, что по решению суда Дарья Глушакова получит от бывшего мужа 10 млн рублей. Однако девушку и ее адвокатов такое решение не устроило, и они подали апелляцию, которая была рассмотрена в четверг, 28 ноября.

О принятом решении увеличить сумму рассказала адвокат Дарьи Глушаковой - Алиса Образцова. Она заявила, что новое решение было принято из-за того, что в прошлом году футболист без ведома супруги снял денежные средства с банковского счета.

"Сегодня состоялось решение апелляционной инстанции по разделу имущества. Суд частично согласился с доводами нашей жалобы и признал, что денежные средства, которые были сняты наличным образом Денисом Борисовичем в августе 2018 года, были потрачены не в интересах семьи. Значит, они подлежат разделу, увеличилась сумма компенсации", - цитирует адвоката "Чемпионат".

Также, по словам Образцовой, суд не согласился с утверждением, что семья распалась после того, как девушка обратилась к юристам.

В итоге вместо 10 млн сумма компенсации составит около 43 млн. Что касается имущества, то никаких изменений в ранее проведенном разделе собственности не произошло. За Дарьей Глушаковой остались квартира, дом в Миллерово и 50% от квартиры в Сочи. Таким образом, суд отказался вернуть девушке стоматологическую клинику.

"Для Дарьи это самое большое волнение, потому что мы неоднократно говорили, что для Дарьи это способ заработка. В настоящий момент Глушаков заплатил алименты в размере 100 тысяч рублей. Для Дарьи клиника - способ выживания ее и детей. Но суд не согласился с этими доводами", - сказала Образцова.

Как сообщает РЕН ТВ, еще один адвокат Глушаковой Сергей Жорин уже заявил, что их сторона собирается обжаловать и это решение. Представители бывшей жены футболиста рассчитывают, что суд все же отдаст клинику Дарье.