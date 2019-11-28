Украина объявила о новых правилах въезда в Донбасс

Власти Украины с 28 ноября ввели новый режим пересечения линии разграничения в Донбассе. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что регламент касается как физических лиц и транспортировки товаров.

Ранее для пересечения разграничительной линии необходимо было иметь документ, удостоверяющий личность, и разрешение Службы безопасности Украины (СБУ). Теперь несовершеннолетние граждане страны в возрасте до 14 лет должны въезжать в Донбасс по загранпаспорту или свидетельству о рождении, а с 16 лет - и по внутреннему паспорту. Те лица, которые сопровождают детей, должны иметь разрешение на въезд.

Кроме того, иностранцы и лица без гражданства теперь должны предъявлять любой документ, удостоверяющий личность, и соответствующее разрешение.