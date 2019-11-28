Украинские эксперты рассорились в эфире из-за российского газа

Украинские эксперты настолько горячо обсуждали тему природного газа из России, что, поспорили на повышенных тонах в прямом эфире телеканала NewsOne. "Героями" программы стали бывший вице-премьер страны Павел Розенко и журналист Юрий Молчанов.

Молчанов предложил властям вернуться к прямым закупкам газа у России, аргументировав, что сейчас Украина, по сути, реверсивно приобретает тот же газ, только у Европы. А это, конечно, дороже. При этом журналист сделал очевидный выпад в адрес бывшего президента Петра Порошенко, отметив, что, несмотря на все идеологические аргументы против закупок газа в России, компания Roshen продавала и продает свои конфеты в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге.

Розенко вступился за бывшего начальника и горячо заспорил, что продажа конфет допустима, поскольку это - "захват России", а к тому же способ пополнения украинского бюджета. Более того, бывший чиновник уверен, что прямые закупки газа не будут дешевле.