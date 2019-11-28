Новости

Украинские эксперты рассорились в эфире из-за российского газа 08:23
Уволенный министр ВМФ США обрушился с критикой на Трампа 08:17
Массачусетс первым из американских штатов запретил ментоловые сигареты 08:17
В Хабаровске на полицейских завели дело за избиение водителя 08:10
Пять очков Малкина помогли "Питтсбургу" выиграть безнадежный матч 08:06
Число пострадавших в столкновениях в Кашмире достигло 197 07:55
Овечкин прервал голевую засуху, забив гол-красавец Бобровскому 07:33
Украина огласила ущерб переданным Россией кораблям 07:31
Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем 07:07
Житель Кипра прострелил ногу немецкому туристу 07:06
В колонии Приморья нашли спонсора террористов 07:02
В Приморье застрелили казачьего атамана 06:40
В Доминикане водителя грузовика назвали виновным в ДТП с россиянами 05:47
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге 05:26
Военные врачи РФ начали работу в поликлинике города Камышлы в Сирии 05:18
В Приморье на "Земле леопарда" нашли паука-волка 05:00
Пожар произошел в жилом доме в подмосковном Одинцово 04:53
В Якутии нашли мумию древнейшей собаки 04:52
Колонна МЧС РФ с гуманитарным грузом отправилась в Донбасс 04:26
Посла США при ЕС обвинили в сексуальных домогательствах 04:06
Польский депутат призвал власти страны прекратить злить Россию 04:02
На Камчатке истребитель МиГ-31 перехватил "нарушителя" границы 03:47
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге 03:28
Не менее 47 полицейских пострадали в столкновениях в Ираке 02:57
Заместитель Моралеса заявил о готовности участвовать в выборах президента 02:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
28.11.2019 08:17
Рубрика: В мире

Уволенный министр ВМФ США обрушился с критикой на Трампа

Текст: Максим Макарычев
Экс-министр военно-морского флота Ричард Спенсер. Фото: AP Photo/Alex Brandon Экс-министр военно-морского флота Ричард Спенсер. Фото: AP Photo/Alex Brandon
Экс-министр военно-морского флота Ричард Спенсер. Фото: AP Photo/Alex Brandon

Уволенный министр военно-морского флота Ричард Спенсер написал разгромную статью, в которой резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за вмешательство в дело о военно-морских преступлениях военно-морского флота, сообщает The Associated Press.

Фото: AP/Brynn Anderson
Дональд Трамп опубликовал себя в образе боксера в Twitter

Спенсер написал в статье для The Washington Post, что действия Трампа были "шокирующими" и "беспрецедентными".

Напомним, что в воскресенье Спенсер был снят с должности министром обороны США Марком Эспером за то, что он заключил частную сделку с Белым домом, чтобы офицер ВМС Эдвард Галлахер, совершивший правонарушение, мог уйти в отставку без потери статуса морского котика и без лишения офицерского значка. Трамп встал на защиту Галлахера, полностью амнистировав его.

В статье Спенсер признал свою ошибку, но заявил, что Трамп "очень мало понимает", как действуют военные и какие правила приняты в рядах вооруженных сил США.

В мире США Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем
СМИ: Макрон рассмотрит призыв Путина о моратории на размещение ракет
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа