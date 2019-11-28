Уволенный министр ВМФ США обрушился с критикой на Трампа

Уволенный министр военно-морского флота Ричард Спенсер написал разгромную статью, в которой резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за вмешательство в дело о военно-морских преступлениях военно-морского флота, сообщает The Associated Press.

Спенсер написал в статье для The Washington Post, что действия Трампа были "шокирующими" и "беспрецедентными".

Напомним, что в воскресенье Спенсер был снят с должности министром обороны США Марком Эспером за то, что он заключил частную сделку с Белым домом, чтобы офицер ВМС Эдвард Галлахер, совершивший правонарушение, мог уйти в отставку без потери статуса морского котика и без лишения офицерского значка. Трамп встал на защиту Галлахера, полностью амнистировав его.

В статье Спенсер признал свою ошибку, но заявил, что Трамп "очень мало понимает", как действуют военные и какие правила приняты в рядах вооруженных сил США.