В Госдуме предлагают сделать 31 декабря выходным, не включая в праздники

Новости

В Адыгее поезд насмерть сбил мужчину 11:21
Лукашенко рассказал о мирных инициативах и глобальных угрозах 11:19
Пьяная москвичка ранила полицейского в ухо 11:14
Более 162 тысяч человек посетили выставки о войне в столичных МФЦ 11:09
Стали известны гонорары Софии Ротару за московские корпоративы 11:07
Новый Kia Sorento впервые засняли без камуфляжа 11:05
В Пятигорске после взрыва на пивоварне возбудили дело 11:02
На Урале подростки сняли на видео избиение школьницы 11:00
Мать девочки из США с "пятном Бэтмена" показала дочку после операции 10:52
В Севастополе учитель музыки скончался во время урока 10:52
В Китае зафиксировали четвертый случай легочной чумы за месяц 10:44
ЦБ выявил всплеск нелегального кредитования с начала года 10:43
Главу ростовского минздрава задержали за превышение полномочий 10:40
Москвичи выбрали благоустроенные парки 10:34
Крейсер "Маршал Устинов" примет участие в учениях с ЮАР и КНР 10:27
В Удмуртии решили запретить продажу никотиновых пэков детям 10:26
Опрос: 15% россиян собираются уйти в отпуск после новогодних каникул 10:25
Лукашенко подтвердил курс на развитие отношений с Бишкеком 10:25
На Урале разработали методику быстрого поиска метеоритов 10:19
Историк Соколов оказался причастен к ЧП на фрегате, где погиб человек 10:17
Новые власти Боливии отключили от вещания российский телеканал 10:10
В Красноярском крае пьяные подростки насмерть забили мужчину 10:06
Пермские врачи освоили новый метод лечения рака 10:02
Производство новой снайперской винтовки СВЧ начнется в 2020 году 10:02
Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ "Шараповские" 10:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
28.11.2019 10:35
Рубрика: Власть

В Госдуме предлагают сделать 31 декабря выходным, не включая в праздники

Текст: Татьяна Замахина
В думской базе появился законопроект о том, что 31 декабря обязательно будет выходным днем. При этом общее количество нерабочих праздничных дней увеличивать не предлагается.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по труду и соцзащите Ярослав Нилов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава думского комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Елена Строкова и сенатор Сергей Леонов.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
В Совфеде могут поддержать инициативу сделать 31 декабря выходным

Принятие инициативы, по их оценке, не потребует дополнительных финансовых расходов из федерального бюджета.

Правительство РФ, согласно пояснительной записке, осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря обязательно был выходным (если он таковым не является по календарю).

Общее количество нерабочих праздничных дней при этом не изменится. Это, по мнению авторов, позволит соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.

К тому же это будет рациональный шаг, говорится в сопроводительных материалах. Как ранее объяснял Нилов, анонсируя внесение инициативы, 31 декабря граждане работают далеко не в полную силу. Ведь на большинстве предприятий накрывают столы и проводят корпоративы, так что "ни один серьезный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник".

Что касается предложения сохранить текущее число выходных, то это необходимо, поскольку каждый нерабочий день увеличивает нагрузку на экономику, говорил глава комитета. Он также считает, что обязательными праздниками должен быть период с 31 декабря по 3 января, а остальные новогодние дни надо включать в оплачиваемый отпуск трудящихся, чтобы те их использовали по своему усмотрению.

Между тем законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря праздничным днем, уже вносился ранее. В 2014 году с такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР. Однако теперь аргументация стала более убедительная, считает Нилов.

Фото: iStock
Песков прокомментировал идею отдыхать 31 декабря

Кстати, тогда думский комитет по труду рекомендовал нижней палате отклонить законопроект, объяснив, что на 31 декабря приходится значительная часть транзакций в рамках бюджетных расчетов. Кроме того, принятие законопроекта приведет к тому, что выход сотрудников на работу в последний день года придется оплачивать в двойном размере, согласно Трудовому кодексу. Во многих российских организациях 31 декабря является сокращенным рабочим днем, так что у граждан есть время подготовиться к отмечанию, заметили в комитете.

В этом году 31 декабря выпадает на вторник - рабочий день будет сокращен на один час. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Получить выходной 31 декабря можно, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха сотрудникам, разъяснили ранее в Роструде. Однако это уменьшает норму рабочего времени и может повлечь уменьшение зарплаты.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Ежедневник Праздники Экономика Работа Охрана труда Законодательная власть Госдума Правительство Минтруд Роструд Законопроекты и комментарии Новый год Все о выходных и праздниках
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ "Шараповские"
СМИ: Макрон рассмотрит призыв Путина о моратории на размещение ракет
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа
В Доминикане водителя грузовика назвали виновным в ДТП с россиянами