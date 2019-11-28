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28.11.2019 15:41
Рубрика: Общество

В Госдуме сказали, когда 31 декабря сможет стать выходным

Текст: Татьяна Замахина
Идея сделать 31 декабря выходным днем заслуживает внимания, поскольку в предновогодний день многие, как правило, уделяют больше внимания подготовке к празднику. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя внесенный в Госдуму законопроект. При этом глава комитета уточнил, когда идея может быть реализована.
Фото: РИА Новости. Фото: РИА Новости.
Фото: РИА Новости.

Напомним, что ранее в Госдуму был внесен законопроект о том, что 31 декабря обязательно будет выходным днем. При этом общее количество нерабочих праздничных дней увеличивать не предлагается. Авторами инициативы стали парламентарии от ЛДПР, включая главу комитета Госдумы по труду и соцзащите Ярослава Нилова.

Предложение имеет рационально зерно, так как россияне в указанный день все равно мало уделяют внимания рабочим процессам, готовясь к праздникам, сказал Крашенинников журналистам.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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При этом парламентарий заявил об отсутствии возможностей юридически реализовать инициативу в этом году. Реально установить новый выходной день только со следующего, 2020 года.

Ведь, если вносить поправки в Трудовой кодекс, то до Нового года не успеть. Так как трудовое законодательство находится в совместном ведении федеральных и региональных властей, то на процедуру рассмотрения Госдумой законопроекта уйдет больше месяца.

Второй вариант - постановление правительства о переносе одного выходного на 31 декабря. Однако на следующий год календарь выходных дней утвержден.

- Поэтому вряд ли может идти речь о появлении нового выходного в текущем году. Можно обсуждать эту идею, чтобы ввести такой общероссийский выходной с 2020 года, - резюмировал Крашенинников.

Он также напомнил, что работодатели вправе самостоятельно урегулировать вопрос о дополнительном выходном дне.

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