В Корее среди женщин стала популярна стрельба в тире для снятия стресса

В Южной Корее в последнее время среди женщин в возрасте от 20 до 30 лет пользуются широкой популярностью стрелковые тиры с пневматическим оружием. Об этом сообщает издание The Korea Bizwire.

Зачастую в тире можно увидеть почти только женщин. Таким образом они снимают стресс. При этом многие из них просят поставить в качестве мишени фотографию мужчины. Так, в одном из тиров посетительницы дали снимок мужчины, пояснив, что он изнасиловал их коллегу по работе, после чего стали стрелять в эту фотографию, целясь в глаза.

В настоящее время в среднем в Южной Корее женщины составляют 65% от всех посетителей тиров и стрельбищ. Специалисты заговорили о формировании отдельной игровой культуры, связанной со стрельбой. По их словам, женщинам, не служившим в армии, очень нравятся процесс стрельбы и чувство гордости, когда выстрел попадает в цель.