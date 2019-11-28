В Киеве ограбили союз журналистов

Неизвестные в ночь на четверг ограбили Национальный союз журналистов Украины в центре Киева. Пропали документы и ценные вещи, сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

"Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф поврежден. В нем хранились служебные документы и мои собственные средства", - написал Томиленко в Facebook. По его словам, часть документов лежит на полу, часть - на столе, все ящики столов открыты. Никто не может чувствовать себя в безопасности, в том числе в центре города на Крещатике.

Факт проникновения в офис засвидетельствовали утром сотрудники союза журналистов. Полиция проводит расследование инцидента, информирует портал strana.