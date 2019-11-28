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28.11.2019 10:44
Рубрика: В мире

В Китае зафиксировали четвертый случай легочной чумы за месяц

Текст: Игорь Дунаевский

Новый случай заражения человека легочной чумой зарегистрирован на севере КНР. Об инфицировании местного пастуха, которое стало уже четвертым подобным случаем за последний месяц, отчитался в четверг департамент здравоохранения автономного района Внутренняя Монголия.

Фото: iStock
В Китае 28 человек находятся в карантине с подозрением на бубонную чуму

Заболевший с высокой температурой был госпитализирован и изолирован от других пациентов. Он проходит курс лечения. Его состояние оценивается как стабильное. Кроме того, под наблюдение врачей помещены еще несколько человек, которые контактировали с ним.

По данным Всемирной организации здравоохранения, без необходимого лечения чума практически всегда оканчивается летальным исходом.

В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье
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