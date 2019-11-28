В Китае зафиксировали четвертый случай легочной чумы за месяц

Новый случай заражения человека легочной чумой зарегистрирован на севере КНР. Об инфицировании местного пастуха, которое стало уже четвертым подобным случаем за последний месяц, отчитался в четверг департамент здравоохранения автономного района Внутренняя Монголия.

Заболевший с высокой температурой был госпитализирован и изолирован от других пациентов. Он проходит курс лечения. Его состояние оценивается как стабильное. Кроме того, под наблюдение врачей помещены еще несколько человек, которые контактировали с ним.

По данным Всемирной организации здравоохранения, без необходимого лечения чума практически всегда оканчивается летальным исходом.