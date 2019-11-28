В РФ выросло число мошенничеств с помощью сайтов для знакомств

Новости

Chery Tiggo 4 оснастили автозапуском 16:03
На Урале от странной болезни друг за другом скончались мать и дочь 16:00
Ученые: В Туве на месте степей 470 млн лет назад было море 16:00
Одним колесом. Австралиец случайно раздавил Land Cruiser самосвалом 16:00
Число "заминированных" судов в Петербурге возросло до девяти 15:58
Свердловчанка отсудила 500 тыс за лечение несуществующего туберкулеза 15:56
Индонезия передаст функции чиновников искусственному интеллекту 15:54
Макрон: Франция не приняла, но готова обсуждать предложение РФ по РСМД 15:54
Путин поблагодарил Жээнбекова за поддержку российских инициатив в ООН 15:46
В Крыму назвали санкции Украины частью информационной войны 15:45
Житель Костромы получил тюремный срок за нападение на врача 15:45
В Ленобласти агрессивный родитель избил сотрудницу полиции 15:44
В Башкирии грузовик столкнулся с локомотивом 15:40
Volkswagen инвестирует в Китай очень много денег 15:40
Мадонна отменила концерты по состоянию здоровья 15:35
В Геленджике прооперировали народного артиста РФ Георгия Штиля 15:32
В Назрани задержали заместителя мэра 15:30
Путин примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике 15:27
Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг идиоткой 15:25
В Черкесске произошло массовое отравление кондитеров 15:24
Оренбургское УФАС признало рекламу аккумуляторов непристойной 15:21
В Удмуртии запретили продажу энергетиков несовершеннолетним 15:16
Малайзия: Боевики ДАИШ ищут новую базу 15:15
СМИ: Венгрия отказалась участвовать в "Евровидении" из-за гей-пропаганды 15:14
МИД России назвал недопустимыми попытки политизировать спорт 15:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
28.11.2019 15:34
Рубрика: Происшествия

В РФ выросло число мошенничеств с помощью сайтов для знакомств

Текст: Иван Петров
В России все более широкое распространение получают мошенничества, совершаемые с использованием различных сервисов для знакомств - сайтов и мобильных приложений. Об этом в четверг рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, мошенники вместо стратегий психологического воздействия теперь все больше используют технические новинки в области информатизации. "При этом разнообразие мошеннических действий и преступных схем, применяемых злоумышленниками, гораздо шире и каждый раз используются и изобретаются все новые виды преступлений", - сказал представитель надзорного ведомства.

Фото: iStock
Роскомнадзор предупредил о мошенниках в "Черную пятницу"

В настоящее время набравшим популярность у аферистов способом стало заманивание пользователей сайтов и приложений для знакомств в дорогие учреждения. Молодой человек или мужчина "лайкает" фото симпатичной девушки, она тут же отвечает ему взаимностью. При совпадении пары в мобильном устройстве появляется чат, где пара может переписываться. Девушка, ответив на пару стандартных вопросов избранника, берет инициативу в свои руки и приглашает кавалера на ужин (в том случае, если мужчина сам не зовет на свидание первым). Вот только место, в котором должна состояться их первая встреча, обязательно выбирает девушка. Дальше несколько схем. Первая - с мужчины требуют предоплату за аренду столика. После перевода средств, оказывается, что никакого отношения к ресторану аферисты не имели.

Второй - наиболее распространенный сейчас - это приглашение в караоке-клуб или кальян-бар, где нужно внести депозит в размере 15-20 тысяч рублей. Некоторые мужчины боятся показаться в глазах симпатичной избранницы жадным и оплачивают его. На свидание девушка приходит. Сидит пару часов с мужчиной, а после исчезает. Заведение платит такой девушке за приведенного клиента процент.

По данным Генпрокуратуры, за 10 месяцев этого года число мошенничеств выросло на 19 процентов и составило 215 тысяч преступлений. Наибольший рост мошенничеств наблюдается в Москве, Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

Происшествия Преступления Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генпрокуратура
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Опрос: Рейтинг Владимира Зеленского обвалился за осень на 20 процентов
В Южной Корее подтвердили данные о двух ракетных запусках КНДР
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге