В РФ выросло число мошенничеств с помощью сайтов для знакомств

В России все более широкое распространение получают мошенничества, совершаемые с использованием различных сервисов для знакомств - сайтов и мобильных приложений. Об этом в четверг рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

По его словам, мошенники вместо стратегий психологического воздействия теперь все больше используют технические новинки в области информатизации. "При этом разнообразие мошеннических действий и преступных схем, применяемых злоумышленниками, гораздо шире и каждый раз используются и изобретаются все новые виды преступлений", - сказал представитель надзорного ведомства.

В настоящее время набравшим популярность у аферистов способом стало заманивание пользователей сайтов и приложений для знакомств в дорогие учреждения. Молодой человек или мужчина "лайкает" фото симпатичной девушки, она тут же отвечает ему взаимностью. При совпадении пары в мобильном устройстве появляется чат, где пара может переписываться. Девушка, ответив на пару стандартных вопросов избранника, берет инициативу в свои руки и приглашает кавалера на ужин (в том случае, если мужчина сам не зовет на свидание первым). Вот только место, в котором должна состояться их первая встреча, обязательно выбирает девушка. Дальше несколько схем. Первая - с мужчины требуют предоплату за аренду столика. После перевода средств, оказывается, что никакого отношения к ресторану аферисты не имели.

Второй - наиболее распространенный сейчас - это приглашение в караоке-клуб или кальян-бар, где нужно внести депозит в размере 15-20 тысяч рублей. Некоторые мужчины боятся показаться в глазах симпатичной избранницы жадным и оплачивают его. На свидание девушка приходит. Сидит пару часов с мужчиной, а после исчезает. Заведение платит такой девушке за приведенного клиента процент.

По данным Генпрокуратуры, за 10 месяцев этого года число мошенничеств выросло на 19 процентов и составило 215 тысяч преступлений. Наибольший рост мошенничеств наблюдается в Москве, Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.