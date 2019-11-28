В России появятся новые школьные стандарты

Новости

В Краснодаре модернизировали подстанцию "Лорис" 17:26
На Кубани полиция изъяла сто тонн спирта для фальшивой водки 17:25
Яровая предложила давать семейный капитал семьям с четырьмя и более детьми 17:23
В "Роскосмосе" обнаружили существовавшие десятилетиями схемы коррупции 17:20
В Корее среди женщин стала популярна стрельба в тире для снятия стресса 17:15
В Ростове задерживаются десять авиарейсов 17:09
Создано самоочищающееся покрытие для экранов смартфонов 17:01
США будут меньше платить НАТО по новой формуле членских взносов 17:00
МАЗ начал продавать криптовалюту 17:00
Рапота рассказал о юбилее Союзного государства и "дорожных картах" 16:45
Почтовики России и КНР будут вместе развивать трансграничную торговлю 16:36
В новой Москве ввели карантин по бешенству 16:34
Клэр Фой примет участие в съемках четвертого сезона "Короны" 16:34
В Госдуме оценили "счет", выставленный Киевом за корабли 16:31
Начался прием заявок на ежегодный конкурс "Новая детская книга" 16:30
Генпрокуратура подала новый иск к экс-главе Серпуховского района Шестуну 16:28
В Осетии возбудили дело после массового отравления в детском саду 16:22
Ученые рассказали об опасностях для жильцов квартир и домов 16:21
Восстановлено лицо русского солдата, погибшего в наполеоновских войнах 16:20
Бундесвер опозорился на представлении военной моды 16:17
Украина объявила о новых правилах въезда в Донбасс 16:16
Находку в дельте Нила связали с посланием на Розеттском камне 16:15
Вышел русский трейлер нового мультфильма про Барашка Шона 16:14
Для Крымского моста начали настраивать железнодорожную автоматику 16:13
В Госдуме сравнили киевские сценарии реинтеграции Донбасса с тендером 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
28.11.2019 16:10
Рубрика: Общество

В России появятся новые школьные стандарты

Текст: Ксения Колесникова
Совет при министерстве просвещения одобрил с доработками обновленные проекты федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и общего образования. То есть, с первого по девятый класс. Это важнейший документ, который определит содержание всего школьного образования России на многие годы.
Фото: Артур Лебедев/ТАСС Фото: Артур Лебедев/ТАСС
Фото: Артур Лебедев/ТАСС

"Работа над ФГОС ведется во исполнение целого ряда поручений Президента и Правительства. Всего сегодня у нас 15 поручений, так или иначе связанных с обновлением ФГОС, - рассказала министр просвещения Ольга Васильева. - Стандартами мы не хотим ограничить возможности творчески работающих учителей или потенциал инновационных школ. Но хотим гарантировать семье и ученику тот оптимальный и понятный набор результатов обучения и воспитания, который соответствует его возрасту".

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В Минпросвещения назвали лучшие школьные столовые

Так все-таки, чем новые стандарты принципиально отличаются от старых? В новой версии прописано очень подробно: какой минимум и в каком классе должен освоить ученик. А действующий "старый" стандарт содержит только общие, очень размытые формулировки.

Из-за этого все - и учителя, и родители - смотрят только на критерии ЕГЭ, ОГЭ (экзамены в девятых классах), на всероссийские проверочные работы...

Появился огромный рынок репетиторства. Родители порой вообще не понимают, чему и зачем учат в школе. Нельзя открыть стандарт и проверить - что должен знать и уметь ученик после первого, пятого, девятого класса...

По отдельным предметам существует 15-17 линеек учебников: с разной последовательностью изложения, с разной глубиной. И если ученик переходит из школы в школу, встроиться в учебу на новом месте ему может быть очень сложно.

По словам первого замминистра просвещения Павла Зеньковича, все это привело к тому, что 80 процентов российских школ требуют от чиновников больше конкретики: чему учителя должны научить ребенка, какие результаты у них будет проверять Рособрнадзор.

В новых стандартах все это есть. Более того, упор сделан на то, как ребенок может применять знания на практике. Например, к концу начальной школы на уроках математики не только научиться считать в пределах миллиона, но и пользоваться информацией в таблицах и диаграммах. И затем суметь, к примеру, "прочитать" счет или прайс-лист.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Минпросвещения поддержало законопроект о горячем питании школьников

Новые ФГОСы вступят в силу только с сентября 2021 года - у всех школ будет время подготовиться. А у издателей - перепроверить все учебники и внести корректировки. Хотя никаких основополагающих изменений не потребуется, уверяют эксперты. По словам Павла Зеньковича, в основе предметного ядра - все те же образовательные программы, с которыми уже работают школы. Что нового? В том числе добавились современные цифровые вещи. Например, модуль "Робототехника" в предмете "Технология" - уже в начальной школе малыши будут собирать и программировать роботов (ели школа хорошо оснащена), а в информатику добавлены конкретные языки программирования.

Кстати, уже в следующем году по новым стандартам будут разработаны две программы: базовая - для обычных школ - и продвинутая - для самых сильных.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Реформа образования Стандарты для школы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму назвали санкции Украины частью информационной войны
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Появилось видео задержания членов банды, причастных к теракту в Махачкале
Рестораны и гостиницы одними из первых попадут под "регуляторную гильотину"
Опрос: Рейтинг Владимира Зеленского обвалился за осень на 20 процентов