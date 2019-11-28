В России появятся новые школьные стандарты

Совет при министерстве просвещения одобрил с доработками обновленные проекты федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и общего образования. То есть, с первого по девятый класс. Это важнейший документ, который определит содержание всего школьного образования России на многие годы.

"Работа над ФГОС ведется во исполнение целого ряда поручений Президента и Правительства. Всего сегодня у нас 15 поручений, так или иначе связанных с обновлением ФГОС, - рассказала министр просвещения Ольга Васильева. - Стандартами мы не хотим ограничить возможности творчески работающих учителей или потенциал инновационных школ. Но хотим гарантировать семье и ученику тот оптимальный и понятный набор результатов обучения и воспитания, который соответствует его возрасту".

Так все-таки, чем новые стандарты принципиально отличаются от старых? В новой версии прописано очень подробно: какой минимум и в каком классе должен освоить ученик. А действующий "старый" стандарт содержит только общие, очень размытые формулировки.

Из-за этого все - и учителя, и родители - смотрят только на критерии ЕГЭ, ОГЭ (экзамены в девятых классах), на всероссийские проверочные работы...

Появился огромный рынок репетиторства. Родители порой вообще не понимают, чему и зачем учат в школе. Нельзя открыть стандарт и проверить - что должен знать и уметь ученик после первого, пятого, девятого класса...

По отдельным предметам существует 15-17 линеек учебников: с разной последовательностью изложения, с разной глубиной. И если ученик переходит из школы в школу, встроиться в учебу на новом месте ему может быть очень сложно.

По словам первого замминистра просвещения Павла Зеньковича, все это привело к тому, что 80 процентов российских школ требуют от чиновников больше конкретики: чему учителя должны научить ребенка, какие результаты у них будет проверять Рособрнадзор.

В новых стандартах все это есть. Более того, упор сделан на то, как ребенок может применять знания на практике. Например, к концу начальной школы на уроках математики не только научиться считать в пределах миллиона, но и пользоваться информацией в таблицах и диаграммах. И затем суметь, к примеру, "прочитать" счет или прайс-лист.

Новые ФГОСы вступят в силу только с сентября 2021 года - у всех школ будет время подготовиться. А у издателей - перепроверить все учебники и внести корректировки. Хотя никаких основополагающих изменений не потребуется, уверяют эксперты. По словам Павла Зеньковича, в основе предметного ядра - все те же образовательные программы, с которыми уже работают школы. Что нового? В том числе добавились современные цифровые вещи. Например, модуль "Робототехника" в предмете "Технология" - уже в начальной школе малыши будут собирать и программировать роботов (ели школа хорошо оснащена), а в информатику добавлены конкретные языки программирования.

Кстати, уже в следующем году по новым стандартам будут разработаны две программы: базовая - для обычных школ - и продвинутая - для самых сильных.