Новости

В Техасе 60 тысяч человек эвакуируют из-за взрывов на химзаводе 01:52
Бывшего президента Бразилии Лулу да Силву приговорили к 17 годам тюрьмы 01:47
"Барселона" вышла в плей-офф Лиги чемпионов 01:26
Дзюба прокомментировал оскорбления фанатов в свой адрес 01:18
Истек срок апелляции на разрешение Дании по "Северному потоку - 2" 01:06
Пушков о "Северном потоке-2": Санкции США - последняя надежда Украины 00:51
США назвали НАТО самой успешной организацией в истории 00:40
Вашингтон намерен сократить объем взносов в НАТО 00:22
Спасший девочку иркутский школьник посетит бой Кокляева и Емельяненко 27.11.2019
Киев и Донецк начали обсуждение закона об "особом статусе" 27.11.2019
В Помпеях найдены останки ребенка, искавшего убежище от пепла и обломков 27.11.2019
Путин дал совет не циклиться на Украине 27.11.2019
Экс-президент Бразилии рассказал, как Трамп обсуждал интервенцию в Венесуэлу 27.11.2019
МИД назвал попытку смещения главы Венесуэлы неудавшимся "блицкригом" США 27.11.2019
Видео: вертолет Ми-26 перевез фронтовой бомбардировщик Су-24 27.11.2019
В Албании за сутки произошло 526 землетрясений 27.11.2019
Дональд Трамп опубликовал себя в образе боксера в Twitter 27.11.2019
Путин получил подарок от главы Давосского форума 27.11.2019
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа 27.11.2019
Водителей-экстремалов оштрафовали за гонки по дну Азовского моря 27.11.2019
Росгвардия взяла под охрану железнодорожную часть Крымского моста 27.11.2019
Сделано открытие, которое поможет избавиться от никотиновой зависимости 27.11.2019
Раскрыта опасность употребления популярного среди подростков снюса 27.11.2019
Путин назвал футбол самым популярным видом спорта в России 27.11.2019
Контактная группа ведет работу по вопросу обмена пленными в Донбассе 27.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
28.11.2019 01:52
Рубрика: В мире

В Техасе 60 тысяч человек эвакуируют из-за взрывов на химзаводе

Взрыв на заводе в Порт-Нечесе, 27 ноября 2019 г. Фото: REUTERS/ERWIN SEBA Взрыв на заводе в Порт-Нечесе, 27 ноября 2019 г. Фото: REUTERS/ERWIN SEBA
Взрыв на заводе в Порт-Нечесе, 27 ноября 2019 г. Фото: REUTERS/ERWIN SEBA

На химическом заводе в городе Порт-Нечес в округе Джефферсон (штат Техас) прогремели два взрыва. Местные власти объявили эвакуацию всех жителей в радиусе четырех миль от места ЧП.

При взрыве на складе пиротехники на Сицилии погибли 4 человека

По данным Reuters, речь может идти о 60 тысячах человек, проживающих в четырех городах, либо приехавших к родственникам на День благодарения, пишет ТАСС.

Первый взрыв прогремел в среду. В результате пострадали три человека. Спасатели изначально объявили эвакуацию людей в радиусе около 800 метров от предприятия. К моменту второго взрыва, пожарные боролись с огнем уже на протяжении почти 12 часов. О причинах взрывов информации пока нет.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин открыл скоростную трассу М-11
Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа
В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Зеленского в Париже
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели