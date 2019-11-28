В Техасе 60 тысяч человек эвакуируют из-за взрывов на химзаводе

На химическом заводе в городе Порт-Нечес в округе Джефферсон (штат Техас) прогремели два взрыва. Местные власти объявили эвакуацию всех жителей в радиусе четырех миль от места ЧП.

По данным Reuters, речь может идти о 60 тысячах человек, проживающих в четырех городах, либо приехавших к родственникам на День благодарения, пишет ТАСС.

Первый взрыв прогремел в среду. В результате пострадали три человека. Спасатели изначально объявили эвакуацию людей в радиусе около 800 метров от предприятия. К моменту второго взрыва, пожарные боролись с огнем уже на протяжении почти 12 часов. О причинах взрывов информации пока нет.