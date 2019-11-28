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Рубрика: Власть

Приоритет государства - дети

Валентина Матвиенко о национальных проектах в сфере защиты детства
Текст: Валентина Матвиенко (председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей)
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8027)
В современном мире решающим фактором конкурентоспособности страны выступает качество человеческого капитала. Оно, как известно, закладывается в годы детства и юности. Вот почему страна, экономящая на детях, не может рассчитывать на достойное будущее.

Считаю, Россия ответила на этот вызов времени, успешно реализовав Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Мы уверены: самой надежной гарантией устойчивого развития России являются ее дети, их физическое и психическое здоровье, интеллект, образованность, нравственные, духовные качества. И потому на этом направлении деятельности государства у нас не должно быть никаких пауз, остановок, только движение вперед.

Валентина Матвиенко рассчитывает, что через 2–3 года тема нехватки мест в ясельных группах и детских садах перестанет быть актуальной. Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Именно так мы и действуем. Забота о детях вошла в ряд стратегических приоритетов страны. Свидетельство тому - указ президента России, объявивший 2018-2027 годы Десятилетием детства. Правительство утвердило план мероприятий по его реализации, который можно с полным основанием взять за основу как с точки зрения формулирования задач Десятилетия детства, так и путей их выполнения.

И потому сейчас, когда мы приступили к осуществлению национальных проектов, считаю важным проведение своего рода "сверки часов" на предмет того, насколько органично они увязаны с положениями данного документа. Речь об использовании национальных проектов в качестве действенного инструмента достижения целей Десятилетия детства.

Хочу подчеркнуть, что, пожалуй, впервые государственная политика в области детства опирается на мощный финансовый фундамент.

Главный вызов, с которым сталкивается сейчас страна, - падение рождаемости, угроза ощутимого сокращения численности населения России. Если не остановим этот процесс, под вопросом окажется динамика развития страны, ее безопасность. Ключ к решению проблемы один - всесторонняя поддержка семей с детьми, повышение их благополучия, упрочение семейных устоев. Это вопрос нашего будущего. Национальные проекты, бюджет содержат комплекс необходимых для этого мер. Цель - преодоление ситуации, когда рождение ребенка может вытолкнуть семью за черту бедности.

Обязанность федеральной власти, субъектов Российской Федерации - своевременное доведение денег до адресата, их стопроцентное освоение. Надо не только выстроить бесперебойно работающие механизмы. Не менее важно, чтобы люди знали о мерах поддержки. Опросы показывают, что почти 35 процентов семей не в курсе о положенных им льготах. Необходимо улучшить политику информирования в этой сфере.

Почти 35 процентов семей не в курсе о положенных им льготах. Необходимо улучшить политику информирования в этой сфере

Однако одних лишь финансовых инструментов для преодоления демографического кризиса недостаточно. Трудно ожидать повышения рождаемости, если мы не обеспечим для женщин возможность сочетания материнства с получением профессионального образования, с трудовой деятельностью, карьерным ростом. А значит, следует и дальше активно развивать сеть дошкольных учреждений. В этом плане есть заметные положительные сдвиги. Правда, ситуация в субъектах Российской Федерации порой серьезно различается. Мы в Совете Федерации держим этот вопрос на контроле. Рассчитываем, что через 2-3 года тема нехватки мест в ясельных группах и детских садах перестанет быть актуальной.

Бесспорно, в рамках осуществления национальных проектов следует наращивать усилия по укреплению самого института семьи, формированию у подрастающего поколения понимания значимости традиционных ценностей. Такая работа ведется. Однако, если судить по статистике браков и разводов в нашей стране, проблем здесь еще хватает. Забота о сохранении и укреплении семьи - задача, значимая не только для России, а для всего человечества. Мы обязаны сделать все для упрочения правовых, нравственных, духовных основ семьи. В этом русле большое значение имеет, в частности, принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия. Уже в скором времени он будет внесен в Государственную Думу.

Фото: пресс-служба СФ
Валентина Матвиенко призвала защитить детей в интернете

Важнейший вопрос - поддержание и укрепление здоровья детей. В национальном проекте "Здравоохранение" акцент сделан на строительстве перинатальных центров, детских поликлиник и больниц, их модернизации.

Вызывает тревогу тот факт, что у более чем половины школьников есть хронические заболевания. Специалисты говорят о некачественном школьном питании, нарушении санитарных норм, несоблюдении календаря прививок, отсутствии медицинских специалистов непосредственно в образовательных учреждениях.

Все эти вопросы активно обсуждаются в обществе. Звучат предложения по восстановлению школьной медицины, развитию спорта, улучшению условий отдыха детей, их санаторного лечения. Это все так. В то же время очевидно, что укрепление здоровья российских школьников - задача, требующая не "точечных" решений, а осуществления целостной системы мер. Считаю, что заинтересованным министерствам и ведомствам следует приступить к их подготовке.

Главная цель Десятилетия детства в сфере образования - создание в нашей стране такой его национальной модели, которая обеспечит формирование гармонично развитой, граждански активной, социально ответственной личности. Словом, речь идет о том, чтобы сделать нашу школу одной из лучших в мире. На мой взгляд, национальный проект "Образование" выстроен именно в этом ключе.

В то же время действительно большие задачи, которые мы перед собой ставим, не должны заслонять проблемы школ, доставшиеся нам от прошлого. Одна из них - неравенство в условиях обучения, сохраняющееся в ряде регионов. Я имею в виду плачевное состояние материальной базы, учебно-методического оснащения немалого числа школ. Нельзя терпеть такое положение, когда в одних из них создается цифровая образовательная среда, а в других дети учатся в ветшающих зданиях в несколько смен, не хватает учительских кадров.

Успешное осуществление всего намеченного в сфере детской и семейной политики жизненно важно для будущего страны. Вот почему необходимо наладить эффективную систему управления такой работой, самого жесткого и надежного мониторинга ее результатов. Совет Федерации этим занимается.

Полагаю, наряду с ведомственными контрольными структурами следует создавать и региональные институты общественного контроля над реализацией Десятилетия детства, национальных проектов. Такой шаг сделает более тесным взаимодействие власти и общества, укрепит их доверие друг к другу, поможет осознанию гражданами того, что реализация национальных проектов - дело всей страны, каждого из нас.

Выдающийся польский педагог Януш Корчак призывал нас помнить - "для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все возможное". Российским детям мы должны дать лучшее из возможного. Любовь и заботу в семье, условия для всестороннего развития личности - в обществе. Это наш гражданский и нравственный долг.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Семья и дети Законодательная власть Совет Федерации Национальные проекты 2019-2024
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